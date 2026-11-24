Alexandru Rogobete l-a acuzat pe fostul ministru Vlad Vasile Voiculescu că ar fi contribuit la redactarea moțiunii simple care îl vizează și care va fi dezbătută miercuri de Camera Deputaților. Ministrul Sănătății a mai susținut că documentul preia acuzații din postările lui Voiculescu de pe Facebook și a adăugat că va răspunde tuturor criticilor cu documente și date.

„Moțiune parlamentară sau răfuială personală? Această moțiune pare să fi fost scrisă mai întâi pe Facebook, în postările lui Vlad Vasile Voiculescu, în care mă atacă în mod abject, minte prin omisiune și manipulează informațiile. De altfel, chiar domnul Voiculescu susține public, în emisiuni de televiziune, că a scris această moțiune”, a scris Alexandru Rogobete, marți pe Facebook.

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Ministrul i-a întrebat pe parlamentarii care au semnat moțiunea în ce calitate redactează Vlad Voiculescu documente pentru Parlament, în condițiile în care acesta nu este membru al Legislativului.

„Vă scrie și declarațiile politice? Vă pregătește și intervențiile parlamentare? Vă face și temele? Ați fost aleși să reprezentați cetățenii României, nu să deveniți simpli notari care parafează o moțiune al cărei autor este Vlad Voiculescu. Unde mai este independența dumneavoastră de gândire, de inițiativă și de decizie politică?”, a transmis Rogobete.

Rogobete promite să răspundă acuzațiilor cu documente și cifre

Ministrul Sănătății spune că respectă moțiunea simplă ca instrument parlamentar și democratic, dar critică modul în care consideră că a fost redactat documentul.

„Parlamentul României nu este o extensie a contului de Facebook al lui Vlad Voiculescu”, a afirmat Alexandru Rogobete.

El a anunțat că va răspunde fiecărei acuzații în timpul dezbaterii și a susținut că sistemul sanitar are nevoie de soluții, nu de confruntări politice.

„Voi răspunde fiecărei acuzații cu documente, cu cifre și cu fapte. Sistemul de sănătate are nevoie de soluții, nu de spectacol politic și de reglări de conturi. Nu confundați răbdarea mea cu slăbiciunea!", a scris ministrul.

În aceeași postare, Rogobete a readus în discuție achiziția vaccinurilor anti-COVID și datoria pe care o atribuie fostei guvernări: „Tot așa ați procedat și când au fost aprobate achizițiile uriașe de vaccinuri? Tot la comandă, fără să vă puneți întrebări? Cine își asumă datoria de 1 miliard de euro lăsată de voi românilor?”, a conchis ministrul.

Moțiunea simplă depusă de PNL și USR împotriva ministrului Alexandru Rogobete se numește „Un pacient nu poate înghiți un tabel. Un spital nu se construiește cu comunicate de presă. Domnule Rogobete, asumați-vă eșecul politic!”.

Dezbaterea documentului este programată miercuri, în Camera Deputaților, începând cu ora 10:00.

Editor : A.P.