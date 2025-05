Alfred Simonis, atac la USR: Nu putem face un guvern în jurul partidului care a pierdut alegerile şi noi să fim a treia roată la căruță

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, care ocupă şi funcţia de preşedinte al PSD Timiş, a declarat că orice negociere privind intrarea sau nu la guvernare a PSD ar trebui declanşată de preşedintele României, după ce acesta îşi va prelua mandatul. „În niciun caz nu putem face un guvern în jurul partidului care a pierdut alegerile, şi prezidenţiale, şi parlamentare, şi noi să fim a treia rotă la căruţă”, a spus Simonis.

„În primul rând, negocierile vor începe după ce preşedintele ales al României va depune jurământul şi va deveni preşedintele României. Depunerea jurământului va avea loc lunea viitoare. Deci luni depune jurământul, de-abia de luni încolo are calitatea oficială pentru a invita la consultări partidele parlamentare. În acest moment nu există o poziţie clară, oficială din partea preşedintelui ales cu privire la cum îşi doreşte să formeze viitorul guvern. Există zvonuri. Există declaraţii pe aici, pe acolo, mai ales în campanie, dar după ce a câştigat alegerile domnul preşedinte ales, domnul Nicuşor Dan nu are o poziţie oficială cum şi-ar dori să fie viitorul guvern”, a declarat Alfred Simonis, pentru News.ro.

Preşedintele CJ Timiş a spus că, deşi reprezentanţii PNL şi USR cred că PSD ar trebui să participe la guvernare, acest partid nu poate fi tratat ca fiind cel responsabil de guvernare.

„Am văzut, în schimb, reprezentanţii PNL şi USR care au spus în permanenţă că ar trebui ca PSD-ul să intre la guvernare. Or, eu spun ceea ce am spus în aceste zile în permanenţă, şi anume faptul că PSD este cel mai mare partid din Parlament. Că înţelegem faptul că domnul Nicuşor Dan a câştigat alegerile prezidenţiale şi, iertaţi-mă, nu USR-ul a câştigat alegerile prezidenţiale, candidatul USR a luat sub 3%. Domnul Nicuşor Dan a câştigat alegerile prezidenţiale. În schimb, am avut nişte alegeri acum şase luni, parlamentare, unde au votat mulţi oameni, în care PSD a ieşit pe primul loc, adică a câştigat alegerile. Nu se poate trata un astfel de partid la modul acesta, în care se face un guvern în jurul PNL şi USR şi PSD trebuie să vină şi el că e responsabil. Nu mai spun de faptul că în ultimele luni ne-au tot spus că nu ştiu ce am făcut, am nenorocit ţara. Acum au nevoie de noi ca să o salveze, cu aceiaşi care au nenorocit-o. E o fractură logică”, a declarat Simonis.

Alfred Simonis a spus că orice discuţie despre intrarea la guvernare trebuie declanşată de preşedintele României.

„Cred că orice discuţie despre intrarea la guvernare trebuie declanşată de preşedintele României după ce depune juramântul. Cred că trebuie să plece în jurul PSD pentru că e cel mai mare partid din România. Iar în negocierea care se finalizează şi în modul în care se finalizează putem ajunge la un alt deznodământ. Dar în niciun caz nu putem face un guvern în jurul partidului care a pierdut alegerile, şi prezidenţiale, şi parlamentare, şi noi să fim a treia rotă la căruţă”, a declarat Alfred Simonis.

Întrebat dacă totuşi PSD decide să intre la guvernare, ar trebui să aibă şi funcţia de premier, Simonis a răspuns că „de aici trebuie să plece negocierile”.

„E prematur să mă pronunţ eu acum privind acest aspect. Cred că de aici trebuie să plece negocierile. Cel mai mare partid trebuie sa fie întrebat dacă îşi doreşte sau nu să deţină această poziţie, în funcţie de ceea ce va dori preşedintele. Chiar dacă atributul desemnării este al preşedintului României, nu contestăm asta, dar o discuţie trebuie purtată şi pe aritmetica parlamentară, că altfel ne vom lovi de respingerea oricărui guvern şi nu ne dorim în acest moment o nouă criză politică parlamentară, dacă doriţi, în România. Cred că am avut suficient timp crize şi instabilitate. E momentul să ne apucăm să facem un pic de stabilitate”, a mai declarat Alfred Simonis.

Întrebat, de asemenea, dacă ar accepta o funcţie într-un viitor guvern, Simonis a exclus această posibilitate. </>

„Exclus. Nu plec de la CJ Timiş şi am promis în campania electorală că nu mă retrag de aici până la finalizarea mandatului. Nu plec niciunde”, a precizat Simonis.

