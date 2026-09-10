Alfred Simonis: PSD este dispus să susţină un candidat PNL la viitoarele alegeri din Timişoara, după plecarea lui Dominic Fritz

Preşedintele PSD Timiş, Alfred Simonis, a anunţat că partidul său este dispus să susţină un candidat de la PNL la viitoarele alegeri parţiale care vor fi organizate, cel mai probabil, anul viitor, la Timişoara, după plecarea lui Dominic Fritz din funcţie. Simonis a menţionat protocolul semnat între cele două partide înaintea alegerilor locale din 2024.

Simonis a exclus orice fel de candidatură, din partea sa, la Primăria Timişoara.

„Nu se pune problema să analizăm vreo candidatură a mea. La Consiliul Judeţean am primit vreo 130.000 de voturi, aproape triplu de cât a luat primarul municipiului Timişoara, undeva pe la 50.000. Sub nicio formă. După ce am început atâtea proiecte şi am avut atâta determinare şi am impus acest ritm în judeţul Timiş pentru a implementa proiecte, nu le las acum baltă pentru, eu ştiu, un orgoliu, o mândrie sau pentru a plăti o poliţă, deşi e tentant, dar rămân responsabil”, a declarat Simonis, joi, într-o conferinţă de presă, potrivit News.ro.

Liderul PSD Timiş a subliniat că, după părerea sa, alegerile parţiale din Timişoara ar urma să aibă loc abia în 2027.

„În ceea ce priveşte un candidat sau alţi candidaţi, eu aş vrea să vă spun că nu prea vreau să mă pronunţ cu privire la ceva ce nu ştiu sau nu cred că se va întâmpla prea curând. Actualul Guvern nu poate emite hotărârea de Guvern prin care se convoacă alegerile şi nu ştim ce vrea viitorul guvern. Dacă se mai întârzie foarte mult, alegerile... în decembrie nu pot exista. Or ne vom trezi în ianuarie, februarie în situaţia în care, dacă noul guvern vrea să convoace alegerile, trebuie făcute undeva în vara lui 2027, cu un an sau mai puţin de un an până la alegerile din 2028. Deci nu ştiu dacă sunt alegeri”, a spus Simonis.

El a menţionat că între PSD şi PNL există un protocol de colaborare semnat în 2004, înaintea alegerilor locale.

„Pentru că aţi menţionat protocolul de colaborare, protocolul politic, e foarte importantă această nuanţă, pentru că am văzut liderii PNL că se pronunţă la protocolul dintre PSD şi PNL ca la un protocol administrativ. Vreau să reamintesc că avem o listă comună, candidaţi comuni pe o listă, deci este un protocol eminamente politic, dublat de o alianţă administrativă după alegeri la nivelul judeţului Timiş, care a însemnat vicepreşedinţi din partea celor două partide şi nu are sens să mai intrăm în detaliu. Dar da, am avut un protocol de colaborare în 2024 care a presupus candidatură comună, dar un candidat de la PSD la Consiliul Judeţean şi candidatură comună de la PNL la Primăria Timişoara. Ceea ce pentru perioada 2024-2028, în eventualitatea în care vor exista alegeri parţiale, la un calcul, sunt deschis la discuţii să respect acel protocol, să susţinem un candidat membru al Partidului Naţional Liberal în virtutea unui protocol de colaborare pe patru ani. Aşa cum a existat el, cum există, există listă comună şi la municipiul Timişoara. Ştiu că e o chestiune rară în politica românească să te ţii de cuvânt. Indiferent de tentaţia de a avea un candidat, de a-l susţine, mi-ar plăcea să fim oameni consecvenţi, de cuvânt, în măsura în care putem agrea un candidat totuşi de acceptat, că nu putem accepta chiar pe oricine, dar va fi apanajul PNL să desemneze acest candidat”, a spus Simonis.

Social-democratul a subliniat că este dispus să respecte acel protocol.

„Sunt dispus să respect acel protocol, să susţin candidat PNL la alegeri parţiale, fiind în interiorul mandatului, aşa cum vă spuneam, 2024-2028, mandat pe care eu l-am câştigat, iar la Primărie scorul a fost foarte bun, dar nu s-au câştigat alegerile. Înţeleg că PNL-ul are şi o ofertă, să susţină un candidat USR care îi înjură de dimineaţă până seara, dar asta e o altă discuţie, în schimb primind PNL Sectorul 6 din Capitală. Poate părea o ofertă mai bună asta pe care o face USR-ul, nu? Dar, mă rog, nu vreau să comentez ce face PNL Timiş.

Mă interesează mai mult să facem administraţie, să producem chestiuni importante pentru oameni şi mai puţin polemică şi dispute permanente, pentru că unii se pricep doar la aşa ceva. Or, în situaţia în care PNL Timiş ar susţine un candidat USR, cred că automat iese în afara protocolului politic pe care îl avem la nivel de judeţ. Eu nu vreau să fac comparaţii absurde, dar nu pot să fiu şi în căruţă şi pe cal în acelaşi timp. Nu pot să fiu cu PSD-ul la Consiliul Judeţean într-o alianţă politică, să susţin un candidat USR în altă parte. Cred că, n-am analizat protocolul în mod deosebit, dar cred că în acel moment se închide alianţa politică la nivelul judeţului Timiş. N-am nicio fel de problemă cu asta. Asta e strict ceea ce comentez din perspectiva Consiliul Judeţean sau alianţei politice pe care am candidat. Nu vreau să comentez deciziile, fiecare partid politic are libertatea de a alege cu cine se aliază sau de candidat singur”, a declarat Simonis.

El a adăugat că PNL are acum confirmarea oficială că PSD îi va susţine candidatul la aceste alegeri.

„Cert este că în acest moment PNL Timiş are o confirmare din partea mea, oficială, că PSD Timiş este dispus să respecte protocolul de colaborare, să susţină un candidat membru PNL la alegerile din 2026, când or fi, parţiale, dacă există, în interiorul mandatului câştigat în această alianţă”, a spus Simonis.

Dominic Fritz îşi pierde mandatul de primar al municipiului Timişoara, în urma intrării în vigoare a legii integrităţii, el având o condamnare, după ce a fost găsit în conflict de interese. Locul său va fi ocupat interimar fie de unul dintre actualii viceprimari, fie de un consilier local, decizia urmând a fi luată în plenul CL Timişoara.

Editor : M.B.