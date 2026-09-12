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Alfred Simonis, replică pentru Dominic Fritz: Pierderea Primăriei ar însemna pierderea principalului său instrument de putere politică

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Alfred Simonis.
Alfred Simonis. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
„Asta nu pare să te mai intereseze”

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, liderul PSD Timiş, afirmă că pierderea funcţiei de primar al Timişoarei înseamnă pentru Dominic Fritz pierderea „principalului său instrument de putere politică şi a platformei pe care şi-a construit ascensiunea până la conducerea USR”.

„Rămas fără realizări de postat în aşa-zisul «festival al faptelor bune», Dominic Fritz trece la atac. Într-o nouă izbucnire, Dominic m-a atacat frontal şi absolut gratuit, supărat că am vorbit despre întâlnirile pe care le-am avut, inclusiv acasă la mine sau la el. Întâlniri pe care, de altfel, nu le neagă. Înţeleg, însă, nervozitatea. Perspectiva de a rămâne fără Primărie, fără resursele uriaşe ale acesteia şi ale Centrului de Proiecte îl face să îşi piardă cumpătul şi, uneori, contactul cu realitatea. Pentru că există un lucru pe care Dominic Fritz îl simte foarte bine: încet, încet, puterea pe care şi-a construit-o în ultimii ani începe să se evapore.

Pierderea Primăriei însemna pentru Dominic Fritz mult mai mult decât pierderea unui birou. Însemna pierderea principalului său instrument de putere politică şi a platformei pe care şi-a construit ascensiunea până la conducerea USR. Şi, foarte probabil, începutul luptei pentru propria supravieţuire în fruntea partidului. Pentru că Miruţii şi Buzoienii abia aşteaptă. De aici disperarea, victimizarea şi nevoia de a inventa permanent duşmani”, a scris Simonis, sâmbătă, ca replică la declaraţiile lui Dominic Fritz.

Alfred Simonis a afirmat că Dominic Fritz a scos din context declaraţiile sale.

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„În cea mai recentă postare, Dominic Fritz amestecă frânturi de declaraţii, scoase din context, cu sume declarate de mine la botezurile copiilor, cu soţii, prietenii, avioane, comunişti etc. Un amestec făcut cu un singur scop: să mute discuţia cât mai departe de adevărata problemă. Pentru că ceea ce refuză Dominic Fritz să înţeleagă este că problema lui este... Dominic Fritz. Nu PSD l-a declarat în conflict de interese. Au făcut-o instanţele de judecată din Timişoara şi Bucureşti. Două procese pierdute. Nu PSD l-a obligat să ia bani cu împrumut şi, apoi, ajuns primar, să semneze pentru colegul de partid de la care a luat banii un document care l-a ajutat pe acesta într-un proiect imobiliar.

«Dosărelul», aşa cum îl numea Dominic Fritz, s-a transformat într-o problemă cât se poate de serioasă pentru el. Dar este mult mai comod să te declari victimă, decât să îţi asumi propriile fapte. De săptămâni bune, Dominic Fritz încearcă să transforme propria problemă de integritate, de încălcare a legii, într-o ofensivă împotriva Timişoarei. Se ascunde în spatele timişorenilor şi vrea să îi convingă că orice regulă care i se aplică lui este, de fapt, un atac împotriva lor şi a oraşului”, a susţinut Simonis.

De asemenea, Alfred Simonis i-a transmis lui Dominic Fritz că nu ANI l-a împiedicat să refacă mai multe obiective din Timişoara, aşteptate de timişoreni.

„Asta nu pare să te mai intereseze”

„Nu, Dominic. Timişoara nu eşti tu. Timişoara a existat înainte ca tu să ajungi la Primărie şi va exista şi după ce vei pleca de acolo. Timişorenii nu ţi-au dat prin vot dreptul de a fi deasupra legii. După cum nu i-au dat acest drept niciunui primar, preşedinte de Consiliu Judeţean, ministru sau parlamentar.

Şi, dacă tot ai transformat ANI în explicaţia universală pentru tot ceea ce ţi se întâmplă, hai să lămurim şi asta. Nu ANI te-a împiedicat să refaci Ştrandul Termal. Nu ANI te-a împiedicat să readuci la viaţă Baza Uszoda. Nu ANI te-a oprit să repari Ceasul Floral. Şi nu PSD este responsabil pentru promisiunile pe care administraţia Fritz le-a făcut şi nu le-a îndeplinit”, a spus Simonis.

Simonis i-a adresat şi câteva întrebări lui Fritz.

„Aşa că, după toate poveştile, rămân câteva întrebări extrem de simple: Ai fost sau nu declarat în conflict de interese? Ai luat sau nu bani cu împrumut de la un coleg de partid şi, ulterior, din funcţia de primar, ai semnat un document în beneficiul acestuia? Încerci de săptămâni întregi să transformi propria problemă juridică într-o problemă a Timişoarei?

Să ştii, Dominic, că răspunsurile nu se schimbă indiferent câte postări scrii, câte teme amesteci şi câţi duşmani inventezi. Şi încă ceva - Timişoara merge mai departe. Pentru că Timişoara este mult mai mare decât un om. Şi, cu siguranţă, mult mai mare decât Dominic Fritz. Restul e zgomot”, a scris Simonis.

În final, Alfred Simonis l-a întrebat pe Dominic Fritz când va debloca alte proiecte pe care Primăria Timişoara şi Consiliul Judeţean Timiş le au în comun.

„Dominic, te-am întrebat în conferinţa de presă dacă, în timpul care ţi-a mai rămas la Primărie, nu vrei să începem, Consiliul Judeţean şi Primăria, să construim împreună Sala Polivalentă. Nu mi-ai răspuns. Ţi-am propus şi ca Primăria să pună la dispoziţia Consiliului Judeţean terenul necesar pentru parcarea de lângă Spitalul Judeţean. Dar nici asta nu pare să te mai intereseze”, a scris Simonis.

Editor : C.S.

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