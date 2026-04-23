Alfred Simonis susține că „nu mai e cale de întoarcere" privind demisia miniștrilor PSD. Ce spune despre o posibilă moțiune de cenzură

Alfred Simonis. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a declarat joi, în direct la Digi24, că miniștrii PSD își vor depune demisiile și că „nu mai există cale de întoarcere”. În ceea ce privește o posibilă moțiune de cenzură, acesta a spus că nu vrea să facă scenarii, dar că, în cazul în care Guvernul ar cădea, stabilitatea politică trebuie să primeze, „nu fiind vorba despre un om, ci despre România”.

 

Întrebat dacă există posibilitatea ca miniștrii PSD să nu își depusă astăzi demisiile, Simonis a spus că „nu mai există cale de întoarcere”. 

„Miniștrii sociali-democrați își vor depune demisiile din funcțiile de miniștri. (...) Așteptăm decretele de destituire, de acceptare a demisiilor, după care să vedem care este calendarul care urmează zilele viitoare”, a declarat el. 

În Parlamentul României, fără PSD, PNL, USR, UDMR nu poate fi majoritate. Social-democrații spun că nu acceptă să continue cu Ilie Bolojan premier, însă PNL și USR susțin că îi vor rămâne fideli. Întrebat care este ieșirea din această soluție, președintele CJ Timiș a spus: 

„Nu înțeleg de ce e mai bună poziția unora ca altora. Unii spun că nu mai pot continua cu un om care nu știe să respecte coaliția, care nu știe să dialogheze, nu știe să aibă consultări pe deciziile importante ale României. Totuși, făcând din parte din guvern, și noi ar fi trebuit să fim consultați, iar ceilalți spun că nu mai vor numai cu acel om. Adică această intransigență bună într-o parte și proastă în altă parte, eu cred că e greșit. Cred că România nu poate sta într-un singur om”.

Acesta a mai afirmat că „dacă Ilie Bolojan pleacă din funcția de prim-ministru, ar trebui să luăm în calcul și acest scenariu”.

„Pe de altă parte, există posibilitatea unei majorități și fără PSD. Am văzut declarația liderilor PNL care spuneau că vor curta AUR în perioada următoare”, a adăugat Simonis. 

„Chiar premierul a spus că nu exclude discuții cu toate forțele parlamentare, n-a dat la o parte AUR în această paletă a partidelor parlamentare. Prin urmare se poate face un guvern fără PSD dacă AUR va susține Guvernul Bologan. Deci există matematic și această posibilitate”, a completat el. 

Întrebat despre un scenariu în care PSD merge până la capăt cu depunerea unei moțiuni de cenzură, iar aceasta trece și guvernul pică, Simonis a spus: 

„Nu vreau să fac scenarii. Nu vreau să fac speculații și nu vreau să comentez ce va face PNL sau USR. Sper în schimb că, ok înțelegem situația în care premierul este încă în funcție, au speranța că vor alia AUR la acest guvern și că vor putea să continue această guvernare. Pe de altă parte, dacă guvernul este demis, deci premierul nu mai poate continua, mă aștept ca oamenii de stat să înțeleagă faptul că nu e vorba despre un om, e vorba despre România, iar acea stabilitate și responsabilitate pe care le reclamează în aceste zile și USR-ul, și PNL-ul și toate celelalte formațiuni politice să primeze. Să nu spunem că dacă nu mai e domnul Bolojan, nu mai avem nevoie de guvern în România”. 

„Cred că în perioada următoare lucrurile se vor decanta și vom avea și poziții mai puțin intransigente decât sunt în aceste zile”, a mai adăugat el. 

Acesta a mai spus, întrebat dacă se ia în calcul și o sesizare la Curtea Constituțională, dacă guvernul rămas fără miniștri PSD nu se va întoarce în Parlament pentru vot de încredere, după ce s-a schimbat configurația politică, că „nu se pune problema”. 

„În acest moment nu cred că se pune problema. Guvernul are 45 de zile, potrivit Constituției, de la retragerea miniștrilor PSD”, a punctat el. 

