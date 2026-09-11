Alianța PSD-AUR funcționează „pe chestiuni emoționale”. Peiu anunță condițiile pentru a vota noul Guvern: ce spune despre un tehnocrat

Petrișor Peiu a declarat la „Interviurile Digi24.ro” că PSD și AUR nu au un protocol de colaborare, ci doar „mici înțelegeri în Parlament”, în special pe „chestiuni emoționale”. Liderul senatorilor AUR a spus că formațiunea nu va vota un Guvern din care nu face parte, nici măcar unul tehnocrat, și a vorbit despre condițiile în care partidul ar accepta să intre la guvernare.

„În primul rând, nu aș spune că este o colaborare cu PSD. În Parlament, pe chestiuni punctuale reușim să facem niște mici înțelegeri, dar pe ansamblu nu avem o înțelegere, un protocol. Ca să se înțeleagă cam care este natura acestei colaborări de care multă lume vorbește în această vară. Aproape toate legile importante care au fost dezbătute în sesiunile extraordinare ale Parlamentului au fost votate în comun de către PSD, PNL, USR și UDMR. În foarte puține cazuri, PSD-iștii au susținut amendamentele noastre. În schimb, cu dânșii am făcut înțelegeri punctuale privind repartizarea unor funcții în Biroul Permanent.

PSD-ul votează cu blocul PNL-USR atunci când este vorba de chestiunile de impact economic și votează împreună cu noi, dar nu întotdeauna, atunci când vorbim de chestiuni emoționale”, a declarat Petrișor Peiu.

Întrebat dacă o astfel de colaborare „pe chestiuni emoționale” ajută și în privința formării unui Guvern, liderul senatorilor AUR a transmis: „Pentru formarea unui Guvern trebuie să ne punem de acord pe chestiuni serioase”.

Ce variantă de Guvern vrea AUR

Acesta a precizat că AUR nu va vota un Guvern din care nu face parte, iar pentru a susține un cabinet fie trebuie să primească funcția de premier, fie ministere.

„Nu votăm un Guvern din care AUR nu face parte, nu votăm un Guvern care nu ia în considerare principalele noastre cerințe din programul de ieșire din criză. Și ne vom duce totuși să cerem și mandatul de premier. (…) Eu cred că în orice discuție, cu orice partid, AUR trebuie să aibă Ministerul Energiei, pentru că a fost vârful de lance al comunicării noastre publice pe teme economice”, a mai declarat Peiu.

„Nu trebuie să compromitem figuri politice importante”

Totuși, Petrișor Peiu susține că „figuri politice importante din partid” nu ar trebui să intre în viitorul Guvern pentru a nu se compromite:

„Nici eu nu m-aș duce într-un guvern din acesta. Este un guvern în care te uzezi și în care nu poți să ai suficientă libertate să faci ceea ce dorești,” a spus el.

„Nu cunosc niciun tehnocrat, posibil ministru, care să fie tehnocrat”

Întrebat despre varianta unui Guvern tehnocrat, inclusiv cu miniștri din această sferă, Petrișor Peiu a declarat: „Nu, deci AUR nu poate să susțină un guvern din care nu face parte. Eu nu cunosc niciun tehnocrat în sensul de tehnocrat, posibil ministru, care să nu aibă legătură cu vreunul din partidele despre care v-am vorbit - PSD, PNL, USR, UDMR. Când domnul Bolojan a zis vrem un guvern cu tehnocrați, s-a referit la tehnocrați apropiați de PNL”.