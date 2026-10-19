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Alin Tișe, atac la Iie Bolojan: Este primul care trebuie să demisioneze, împreună cu toți cei incompetenți din conducerea PNL

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alin tise la birou
Alin Tișe. Foto: Facebook
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Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a transmis, luni, că „niciun penelist din țară nu trebuie să demisioneze din funcțiile politice” și „trebuie să demisioneze cei din conducerea incompetentă, care au adus partidul în acest dezastru”. 

„Niciun penelist din țară nu trebuie să demisioneze din funcțiile politice! Trebuie să demisioneze cei din conducerea incompetentă, care au adus partidul în acest dezastru! 

Oamenii au muncit pentru funcțiile pe care le ocupă. Nu sunt vinovați pentru conducerea și managementul defectuos al celor care au dus partidul în această situație! 

Primul care trebuie să demisioneze este Ilie Bolojan, împreună cu toți cei incompetenți din conducere, care, luați la un loc, nu au voturile unui singur primar PNL! 

Lăsați oamenii în pace! Nu le decideți voi soarta, viața și viitorul familiilor lor! Nu i-ați întrebat, în țară, pe oameni, dacă vor să fie la putere sau opoziție, ați decis singuri.  

Plecați voi, cei care ați adus partidul aici prin incompetență! 

Poate că primarii PNL din țară și președinții de Consilii Județene, consilieri locali și județeni, vă vor face să înțelegeți că acest partid nu este «pe persoană fizică», ci aparține tuturor celor care am muncit, am luptat și ne-am dedicat total! 

Toate funcțiile politice deținute de PNL - directori, consilieri, șefii de peste tot ajunși acolo indiferent de formulă, și cei care ocupă funcții în consilii de administrație bănoase, toți cei la care le-ați prelungit mandatele înainte de termen doar ca să rămână acolo și cei pe care vreți să îi înșurubați în funcții, atunci să vorbim despre plecări în masă! Abia când pleacă aceștia toți, dar absolut toți, atunci vorbim de corectitudine. 

Altfel rămâne un joc penibil de imagine care pedepsește și sacrifică doar pe o parte dintre cei din PNL, care au fost și sunt loiali acestui partid.  

Lăsați ipocrizia și șmecheria politică deoparte!  

Pretindeți că vreți reformarea țării și continuați cu combinațiile într-un partid profund nereformat.  

Deci, nu puteți voi cei incompetenți politic, să decideți care PNL-ist pleacă și care rămâne în funcțiile politice, pentru că toți au muncit politic. Nu vă mai ascundeți în spatele procedurilor de numire sau promovare prin care au ajuns în aceste funcții, pentru a scăpa de răspundere! Fie pleacă toți, fie niciunul!”, arată mesajul lui Alin Tișe pe Facebook.

În cadrul ultimei ședințe a conducerii PNL, în care Ilie Bolojan a propus votarea guvernului condus de Luca Niculescu, președintele PNL a fost contestat din nou. „Ideea e bună, dar cu cinci luni întârziere”, „20% din partid sunt traseiști care înainte vă înjurau” și „vă e teamă de alegeri interne, conduceți cu președinți interimari”, au fost câteva dintre replicile adresate lui Bolojan. 

Alin Tișe a înființat, în luna iulie, după Congresul PNL în care Ilie Bolojan a fost reconfirmat președinte, o platformă liberal-conservatoare. 

Editor : Alexandru Costea

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