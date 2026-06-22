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Alin Tişe (PNL), atac la conducerea partidului: „Unde se termină logica şi unde începe absurdul? Ţara are nevoie de guvern”

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alin tise la birou
Alin Tișe. Foto: Facebook
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Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, liberalul Alin Tişe, a criticat luni atitudinea partidului său faţă de formarea unui nou Executiv, spunând că „ţara are nevoie de guvern”.

„Privesc declaraţiile PNL de azi. Mă întreb: unde se termină logica şi unde începe absurdul? De aproape 50 de zile spun acelaşi lucru: 'Ţara are nevoie de un guvern. Ţara nu mai poate aştepta. Interesul naţional este prioritar.' Şi repet zilnic: Ţara are nevoie de guvern. Acum. Am susţinut că PNL trebuia să voteze un guvern al României pentru instalare, iar apoi, dacă dorea, să meargă în opoziţie. Atunci am fost etichetat drept trădător. Astăzi, însă, aceeaşi conducere vine şi spune: 'PNL ar vota un guvern PSD.' Serios? Serios? Serios? Dacă interesul ţării era atât de important, atunci de ce a fost sabotată formula Tomac? De ce nu a fost votat acel guvern? De ce s-a blocat o soluţie care putea oferi stabilitate? Şi mai ales: dacă tot urma să rămânem în opoziţie, de ce nu am votat guvernul Tomac susţinut chiar şi de PSD?! Iar astăzi? Vrem să revenim la guvernare alături de USR şi UDMR, dar să fim votaţi de PSD. Nu mai facem alianţe cu PSD, dar avem nevoie de voturile PSD. Nu colaborăm cu PSD, dar cerem sprijinul PSD. Nu vrem puterea cu PSD, dar vrem puterea datorită PSD”, a scris Alin Tişe pe Facebook.

Potrivit acestuia, „orice spirit al nebuniei are o limită”, iar Partidul Naţional Liberal „mai are nevoie şi de memorie şi de oameni de stat”.

„Dragi liberali, vorbim despre spiritul nebuniei. Şi orice spirit al nebuniei, oricât de puternic ar fi, are o limită. 'Ţara are nevoie de guvern. PNL mai are nevoie şi de memorie şi de oameni de stat'”, a conchis Tişe în postarea sa.

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Editor : B.P.

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