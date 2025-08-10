Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, anunță înființarea unui nou partid: „APT - Altceva pentru Țară”

Alin Tișe, președintele CJ Cluj, anunță pe Facebook că dorește să înființeze un nou partid liberal - „al oamenilor de afaceri cinstiți și asumați în societăți comerciale pe acțiuni, acționari, asociați, administratori și așa mai departe. Un partid al întreprinzătorilor, al PFA-urilor, al profesiilor liberale. Al celor care muncesc cu mintea și cu mâinile. Al celor care produc plus-valoare. Al celor care plătesc taxe și impozite! Un partid de dreapta care trebuie să fie partidul dreptei productive!”. „Un partid de dreapta nu trebuie să fie partidul „celor care n-au, dar cer tot”, concluzionează acesta.

„Cei care mă cunosc de o viață, știu ca am fost sărac în tinerețe, liceu și la terminarea facultății. Am pornit de jos, fără pile si relații, așa cum au făcut-o majoritatea dintre voi. Am avut șansa de a intra la cel mai bun liceu din Cluj „Liceul Emil Racoviță” și a unei facultăți de frunte „Facultatea de Drept“, la stat la Universitatea Babeș-Bolyai, școli făcute la timp, care m-au format așa cum sunt eu azi sau cel puțin au pus temelia personalității și caracterului meu”, scrie Alin Tișe pe Facebook.

Președintele CJ Cluj spune că a făcut bani înainte de a intra în politică și argumentează acest lucru.

„În cei 10 ani de avocatură și muncă în timpul facultății am făcut bani dinainte de-a intra în politică. Așa se face că sunt unul care nu crede în împărțirea societății în „șmecheri și proști“, în care șmecherii se cred superiori și își ascund averile pentru a vinde iluzia de săraci și cinstiți. Ca și cum toți cei care au reușit în viață sunt toți hoți”, subliniază Tișe.

„Politicienii pot face ce afaceri doresc cu doar câteva restricții față de instituția condusă. Și este normal să poată face afaceri în paralel, tocmai pentru a putea trăi decent și a avea a venituri suplimentare salariului foarte mic. Deci, nu este ilegal să ai afaceri ca primar, senator, deputat, președinte de CJ, cu excepția unor interdicții cu propria instituție și cu acea calitate în firme acceptată de lege.

Un partid de dreapta, trebuie să încurajeze o politică a liberei inițiative, întreprinzătoare atât în extern, dar și în interior, între membrii săi. Ăsta este un partid de dreapta, într-adevăr! Se vorbește doar despre oameni săraci sau bogați în politică, dar nici un moment nu se vorbește despre oameni competenți sau incompetenți, proști sau deștepți, oameni pricepuți sau nepricepuți”, adaugă liberalul.

În continuare, Alin Tișe scrie că vrea „un partid al oamenilor de afaceri cinstiți și asumați în societăți comerciale pe acțiuni, acționari, asociați, administratori și așa mai departe. Un partid al întreprinzătorilor, al PFA-urilor, al profesiilor liberale. Al celor care muncesc cu mintea și cu mâinile. Al celor care produc plus-valoare. Al celor care plătesc taxe și impozite! Un partid de dreapta care trebuie să fie partidul dreptei productive! Un bazin electoral de până la trei milioane de oameni aproximativ, care în prezent nu se mai simt reprezentați de nici un partid”

„Țara noastră trebuie să aibă partidul celor care țin România în picioare! Partidul care trebuie să se întoarcă în realitate! Nu într-una inventată. Ci în viața românului care muncește! Vreau un partid care generează prosperitate! Un partid care poate spune: „Ai muncit o viață? Ai contribuit? Trebuie să trăiești decent!”. Asta e dreapta productivă! Asta e România normală! Cred într-un partid al oamenilor liberi. Și al celor care pot duce România sus. Vreau ALTCEVA pentru TINE - APT ALTCEVA pentru ȚARĂ”, mai scrie Alin Tișe.

Editor : Liviu Cojan