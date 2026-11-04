Alin Tișe și-a anunțat candidatura pentru șefia PNL, la următorul congres. „Partidul se îndreaptă într-o direcție greșită”

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, și-a anunțat, miercuri, candidatura pentru șefia PNL, la următorul congres al partidului.

„Nu candidez pentru o funcție. Candidez pentru a reda PNL forța de a decide, de a construi și de a guverna.

În urma susținerii colegilor liberali, îmi asum candidatura la funcția de președinte al Partidului Național Liberal, la viitorul Congres.

PNL trebuie să redevină un partid în care membrii săi contează, în care cei care câștigă alegeri au un cuvânt greu de spus și în care deciziile se iau împreună.

PNL se îndreaptă într-o direcție greșită. Și este momentul să oprim acest lucru!”, arată o postare a liberalului pe Facebook.

Alin Tișe este un contestatar al liderului PNL Ilie Bolojan. Tișe a înființat, în luna iulie, după Congresul PNL în care Ilie Bolojan a fost reconfirmat președinte, o platformă liberal-conservatoare.

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Editor : Alexandru Costea