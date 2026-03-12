Alina Gorghiu, către George Simion, după ce AUR n-a votat cererea SUA: Nu erai cel mai MAGA dintre MAGA sau nu ți-a dat voie Moscova?

Deputatul PNL Alina Gorghiu i-a transmis, miercuri seară, un mesaj liderului AUR, George Simion, după ce parlamentarii formaţiunii au făcut scandal în Parlament, când s-a dezbătut dislocarea temporară în România a unor echipamente şi forţe militare americane: „Păi ce faci, mă, Simioane? Nu erai tu cel mai «MAGA dintre MAGA»?”. Gorghiu afirmă că „patriotismul nu se face doar din vorbe şi live-uri pe Facebook”, ci prin decizii asumate prin vor în Parlament. „Sau nu ţi-au dat iar voie prietenii ăia de la... Moscova”, a mai afirmat Gorghiu.

Când SUA întăresc securitatea NATO şi folosesc baza de la Mihail Kogălniceanu pentru operaţiuni defensive, tu şi AUR fugiţi de vot şi faceţi scandal”, a transmis, într-un video publicat pe Facebook, deputatul liberal Alina Gorghiu.

Liberala a adăugat că ceea ce au făcut parlamentarii AUR şi George Simion nu este patriotism: „Păi ce faci mă, Simeone? Ăsta e patriotismul? Că ăla nu se face doar din vorbe şi live-uri pe Facebook, se face prin decizii concrete în Parlament care apără România. Sau nu ţi-au dat iar voie prietenii ăia de la... Moscova”.

Parlamentarii Opoziţiei au făcut scandal, miercuri, în plenul comun al Parlamentului, cu huiduieli şi vuvuzele, preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, supunând votului suspendarea dezbaterilor.

Proiectul de hotărâre prin care Parlamentul ia act de scrisoarea preşedintelui Nicuşor Dan referitoare la dislocarea temporară în România a unor echipamente şi forţe militare americane a fost adoptat de plenul comun, cu 272 de voturi „pentru”, 18 voturi împotrivă, 5 abţineri. Doi parlamentari nu au votat.

