Deputata PNL Alina Gorghiu a declarat, miercuri, că excluderile Nicoletei Pauliuc şi Monicăi Anisie din grupul parlamentar liberal din Senat reprezintă un abuz, menţionând că ea şi toţi liberalii care au depus acţiuni în justiţie se solidarizează cu ele.

Alina Gorghiu a mai afirmat că nu poate intui ce se va întâmpla la grupul liberal de la Cameră cu deputaţii aflaţi în această situaţie, însă e convinsă că liderul deputaţilor PNL este „mai inteligent” decât cel al senatorilor.

„Dreptul şi accesul la justiţie trebuie să fie liber pentru fiecare dintre noi. Ceea ce s-a întâmplat astăzi, fix într-o zi cu semnificaţie internaţională, Ziua împotriva violenţei, să dai afară două doamne senatoare pentru că nu şi-au retras aceste plângeri din punctul meu de vedere este un abuz, este o depăşire a liniei dintre politic şi abuz. Sigur că şi eu şi colegii noştri ne solidarizăm cu ele, cu ceilalţi doi senatori care au fost sancţionaţi altfel, cu eliminarea din comisii, dar nu cu excluderi, deocamdată. Eu cred că politica trebuie să se limiteze la dezbateri principiale, la discuţii pe proiecte”, a afirmat Gorghiu la Parlament, potrivit Agerpres.

Ea a adăugat că problema preşedintelui PNL, Ilie Bolojan, nu este legată de o plângere în instanţă, ci de faptul că cei care au făcut aceste acţiuni contestă direcţia în care a luat-o PNL, „de apropiere de USR”, care nu a fost discutată în vreun for de conducere al partidului.

„Am fost preşedinta acestui partid doi ani de zile, copreşedintă împreună cu Vasile Blaga, nu m-aţi văzut executând vreun parlamentar pentru că n-a fost de acord cu poziţia mea politică. Sigur, nu-i încurajezi, nu-i ţii aproape de tine, nu-i promovezi în funcţii, dar să-i dai afară din grupul parlamentar pentru că îşi exercită un drept constituţional, şi anume acela de a accesa justiţia atunci când consideră că sunt supuşi unui abuz, asta nu poţi să le ceri, motiv pentru care tot acest grup astăzi se solidarizează cu colegii noştri din Senat. Sigur că, probabil, cei care au luat decizia îşi imaginează că ne vom speria, că ne vor închide gura, că nu vom mai comenta decizii politice. Asta e obligaţia mea, ca parlamentar, să comentez sau să contest nişte decizii politice atunci când consider că ele nu sunt sănătoase pentru partidul în care sunt de peste 26 de ani. În momentul în care o să tac, înseamnă că trebuie să plec acasă”, a transmis Alina Gorghiu.

Întrebată dacă se aşteaptă la aceeaşi măsură şi la grupul liberal de la Cameră, ea a răspuns: „Sincer să vă spun, nu intuiesc ce demersuri va avea grupul de la Cameră, dar sunt convinsă că liderul de la Cameră este mai inteligent decât liderul de la Senat şi înţelege că a condiţiona retragerea unei acţiuni în justiţie de calitatea de membru la grupul parlamentar sună a şantaj şi nu cred că va face acest demers”.

În opinia lui Gorghiu, se poate face o evaluare a activităţii lor parlamentare, verificarea voturilor, a proiectelor iniţiate, susţinerile din Parlament.

„Să ştiţi că sunt unul din campioni în grup şi la luări de cuvânt şi la iniţiative legislative, la legi adoptate, dar de aici mai departe intrăm în altă zonă. Însă PNL, trecând de nivelul ăsta de conducere, vede în profunzime, colegii noştri din teritoriu văd când se face un abuz. Faptul că nu se vorbeşte în spaţiul public despre acest lucru în fiecare zi nu înseamnă că membrii de partid nu văd că liberali vechi - Nicoleta Pauliuc, Monica Anisie, Sorin Cîmpeanu, Mihail Veştea - sunt sancţionaţi abuziv, în timp ce alţii care n-au nicio legătură cu Partidul Naţional Liberal sunt promovaţi doar pentru că ţin hanganu, isonul conducerii partidului. Este un abuz pe care nu credeam să-l trăiesc în PNL după atâta vreme, însă fiecare doarme pe ce îşi aşterne”, a apreciat liberala.

Întrebată dacă cele două senatoare vor pleca la PSD, Gorghiu a spus că nu pleacă nimeni din PNL.

„Eu ştiu că unii din PNL ne tot etichetează în fel şi chip. Vă spun: au plecat mulţi, a plecat Orban, au plecat tone de lideri din ăştia care se dau ultraliberali din PNL şi eu n-am plecat, nici colegii mei nu vor pleca. Sunt excluşi din grupul parlamentar, dar asta nu înseamnă că pot fi excluşi din Partidul Naţional Liberal, că partidul ăsta nu e pe persoană fizică”, a precizat Gorghiu.

Senatoarele Nicoleta Pauliuc şi Monica Anisie au fost excluse miercuri din grupul parlamentar liberal şi în cazul senatorilor Mihail Veştea şi Sorin Cîmpeanu o decizie a fost amânată pentru două săptămâni, a anunţat liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. De asemenea, aceştia au fost înlocuiţi din comisiile din care făceau parte.

Biroul Politic Naţional al PNL a decis în urmă cu două săptămâni ca liberalii care au încălcat deciziile partidului şi au apelat la instanţă pentru a bloca activitatea acestuia au la dispoziţie 10 zile pentru a-şi retrage contestaţiile şi a-şi clarifica drumul politic.

Un număr de 16 liberali - Monica Anisie, Andrei Baciu, Sorin Cîmpeanu, Mihai Culeafă, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Alexandru Popa, Răzvan Sorin Prişcă, George Scarlat, Ionuţ Stroe, Mihail Veştea, Sebastian Rusu, Eduard Mititelu - au atacat în instanţă deciziile luate de conducerea partidului, inclusiv cele privind sancţionarea lor pentru susţinerea Guvernului propus de Adrian Veştea.

Editor : Ș.R.