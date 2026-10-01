Alina Gorghiu: Toate forţele politice responsabile trebuie să stingă criza. Să coborâm tonul şi să înceapă negocieri serioase

Deputata liberală Alina Gorghiu a transmis joi un mesaj, după căderea Guvernului Mureşan, afirmând că acum toate forţele politice responsabile trebuie „să stingă criza, nu să arunce gaz pe foc”, să se coboare tonul şi să se înceapă negocieri serioase.

„A picat al doilea Guvern cu premier liberal şi nu e o bucurie pentru nimeni. După căderea Guvernului Mureşan, România are însă nevoie de un lucru sigur. De un T0 în politică, un restart complet fără orgolii, fără răfuieli şi fără să mai discutăm la nesfârşit despre cine pe cine a supărat acum cinci luni sau acum zece luni. Lista miniştrilor putea să fie poleită în aur, iar programul de guvernare putea să promită câte în lună şi stele şi din el să curgă lapte şi miere. Dacă n-ai 233 de voturi, n-ai Guvern. Pentru că nu-ţi pune nimeni în traistă o majoritate parlamentară. Trebuie să munceşti pentru ea, trebuie să negociezi, să convingi, să construieşti punţi, iar cine nu înţelege asta înseamnă că şi-a trăit viaţa politică în puf, nu ştie ce înseamnă să munceşti pentru un partid, să fii în prima linie a unei campanii şi să răspunzi în faţa oamenilor”, a transmis Gorghiu într-un video postat pe Facebook.

Gorghiu a militat pentru dialog între toate forţele politice responsabile.

„Acum toate forţele politice responsabile trebuie să stingă criza, nu să arunce gaz pe foc. Trebuie să coborâm tonul şi să înceapă negocieri serioase. Iar pentru asta trebuie să acceptăm că strategia PNL de până acum a eşuat şi e necesar să reluăm dialogul de la zero, să construim o majoritate stabilă, una care să reziste nu doar la vot, ci pe următorii doi ani. Alegerile anticipate nu sunt o soluţie, înseamnă instabilitate, înseamnă fără rectificare, înseamnă fără reforme, înseamnă fără decizii economice de care România are nevoie. Şi da, azi nu trebuie să fim populari, dar trebuie să fim responsabili. Iar această responsabilitate înseamnă un Guvern stabil cu o majoritate adevărată, capabilă să conducă România şi să rezolve problemele oamenilor”, se mai arată în mesaj.

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Editor : A.P.