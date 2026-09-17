Alina Gorghiu: „Vă mărturisesc că nu văd cele 233 de voturi” necesare învestirii. Ce trebuie să facă Siegfried Mureșan

Deputatul PNL Alina Gorghiu declară, joi, după nominalizarea de către preşedintele Nicuşor Dan a liberalului Siegfried Mureşan ca premier, că nu vede cele 233 de voturi şi nu vede încă un guvern care să aibă garantată învestirea. Ea arată că e obligatoriu pentru premierul desemnat să înceapă imediat dialogul cu partidele şi cu parlamentarii. Gorghiu mai spune că în 26 septembrie, Siegfried Mureşan trebuie să depună lista de miniştri şi programul de guvernare în Parlament, potrivit calendarului constituţional.

„Preşedintele tocmai ce a făcut desemnarea de premier în persoana lui Siegfried Mureşan. Asta înseamnă că, din acest moment, responsabilitatea se mută de la preşedinte la premierul desemnat”, declară Alina Gorghiu pe Facebook.

Ea precizează că „marea provocare, de acum începe, pentru că acest premier desemnat trebuie să strângă 233 de voturi şi să demonstreze că se poate construi o majoritate cât se poate de serioasă”.

„Sigur că această desemnare nu înseamnă automat că se şi învesteşte guvernul, pentru că acest premier trebuie să facă un program de guvernare, trebuie să negocieze cu partidele politice parlamentare, trebuie să vină în Parlament cu o echipă, cu un program şi, mai ales, cel mai important, cu o majoritate care să-l susţină. Eu, în momentul ăsta, vă mărturisesc că nu văd cele 233 de voturi, nu văd încă un guvern care să aibă garantată investirea, tocmai de aceea e obligatoriu pentru premierul desemnat să înceapă imediat dialogul cu partidele şi cu parlamentarii”, arată Gorghiu.

Ea menţionează că data de 26 septembrie,pe calculul ei, este ziua în care premierul desemnat trebuie să depună lista de miniştri şi programul de guvernare în Parlament.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, joi, că îl propune pentru funcţia de premier pe Siegfried Mureşan. El a mai spus că acesta i-a cerut un timp de gândire. „Rămâne prima opţiune pentru mine în acest moment şi aştept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial”, a spus şeful statului. Ulterior, Mureşan a anunţat, într-o postare pe Facebook, că acceptă propunerea.

Editor : B.E.