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Alina Gorghiu: Voi vota Guvernul Mureşan şi dacă acest Guvern va cădea, voi susţine şi următoarea formulă

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Alina Gorghiu
Alina Gorghiu. FOTO: Inquam Photos/ George Călin
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Deputata PNL Alina Gorghiu a anunţat miercuri că votează Cabinetul Mureşan, iar în cazul în care acesta nu va obţine sprijinul Parlamentului va susţine şi următoarea formulă care poate să ofere României „un Guvern stabil, pro-european şi cu puteri depline”.

„Voi vota acest Guvern şi vă spun foarte clar de pe acum: dacă acest Guvern va cădea, voi susţine şi următoarea formulă, care poate să ofere României un Guvern stabil, pro-european şi cu puteri depline. Poziţia mea de astăzi nu depinde de numele premierului, ci de obligaţia noastră de a scoate ţara din criză şi nu e un cec în alb dat nimănui, nu înseamnă că uit diferenţele politice, atacurile sau greşelile din ultimele luni. Eu şi colegii mei - parlamentari, preşedinţi de Consilii judeţene, primari, membri simpli ai PNL - am susţinut de la început aceeaşi idee: că România are nevoie de un Guvern stabil. Am spus că aş fi votat Guvernul Tomac, am votat Guvernul Veştea şi voi vota Guvernul Mureşan. Am votat Guvernul Veştea condus de un premier liberal, desemnat de preşedintele României, pentru că am considerat că PNL trebuie să rămână la guvernare şi trebuie să-şi asume conducerea ţării”, a transmis Alina Gorghiu, pe Facebook.

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Gorghiu a precizat că, dacă unii s-ar fi gândit mai puţin la propria carieră şi mai mult la PNL şi la România, „ţara ar fi avut deja un Guvern stabil, cu premier liberal, capabil să facă reforme, să ţină frâiele economiei şi să deblocheze investiţiile”.

„Pentru acel vot, vă amintesc - am fost criticaţi, înjuraţi public, propuşi pentru excludere din partid, ni s-a spus că suntem o minoritate agresivă şi că nu mai avem perspectivă politică. Astăzi, conducerea PNL susţine exact aceeaşi formulă pentru care noi am fost atacaţi: un premier liberal, PNL la guvernare şi încercarea de a obţine din Parlament, chiar de la PSD, voturile necesare majorităţii”, a precizat liberala.

Ea a admis că e complicat ca Guvernul Mureşan să adune 233 de voturi pentru a trece în Parlament, însă, totodată, nu crede că anticipatele reprezintă o „soluţie miraculoasă”.

„Aritmetica însă nu poate fi ocolită: fără voturi din partea PSD sau fără o susţinere parlamentară la fel de largă cele 233 de voturi nu pot fi strânse. Noi am avertizat încă de acum patru luni de zile că România nu-şi poate permite acest provizorat. Poate că orgoliul unor lideri a fost satisfăcut, România însă a pierdut. Rectificarea bugetară întârzie, investiţiile şi proiectele comunităţilor rămân în aşteptare. Ştiu că în actuala aritmetică parlamentară Guvernul Mureşan e complicat să strângă cele 233 de voturi. Nu cred însă că anticipatele sunt o soluţie miraculoasă, pentru că ele înseamnă alte luni de incertitudine şi prelungesc criza. Nu votez pentru a şterge greşelile ultimelor luni şi pentru a uita cum am fost trataţi. Votez pentru stabilitate, pentru oamenii care nu mai pot să plătească costurile acestei crize. În politică există momente în care nu trebuie să fii popular, există momente în care trebuie să fii responsabil, iar ăsta este unul dintre ele”, a transmis Alina Gorghiu.

Editor : A.P.

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