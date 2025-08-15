Live TV

All-inclusive pe bani publici. O primărie din Argeș face cursuri de mii de euro cu angajații, la mare. Primar: „Merită, sunt banii mei”

Foto: INQUAM Photos Octav Ganea
Cele mai mari contracte Primar: „Sunt banii mei, nu ii iau de la nimeni. Angajații merită" Ce cursuri fac angajații? Firma s-a ferit să comenteze Guvernul cere reducerea cheltuielilor

Primăria din Dârmănești, o comună cu mai puțin de 3.500 de locuitori din Argeș, și-a trimis în această vară angajații la „cursuri de formare profesională”, pe litoral. În total, acestea au costat nu mai puțin de 30 de mii de euro, iar cel mai scump pachet a fost de aproximativ 2.000 de euro pentru o singură persoană. Contactat de Digi24.ro, edilul spune că angajații merită, pentru că au salarii mici.

Primăria comunei Dârmânești a lansat opt achiziții publice pentru „servicii de formare profesională” și „cazare” în ultimele luni, însumând 142.551 de lei, adică aproximativ 30.000 de euro. De acestea au beneficiat aproape toți angajații primăriei, inclusiv viceprimarul și secretarul general, după cum a declarat chiar edilul comunei. Informația a fost dezvăluită prima dată în presa locală. 

Pachetele au fost licitate separat, în perioade diferite. Le vom reda pe cele mai costisitoare:

Cele mai mari contracte

  • 16 iunie: ofertă de 84.500 lei pentru 10 angajați

Nu toți au primit însă același pachet. Cel mai „ieftin” a fost de 4.990 de lei, cuprinzând servicii de cazare și mese pentru 5 nopți la un hotel de patru stele din stațiunea Venus.

În același anunț au mai fost solicitate pachete de la 8.000 de lei până la 10.590 pentru alți angajați. În cazul acestora, primăria nu a oferit detalii suplimentare, precum perioada și locul unde vor fi cazați angajații.

Din puținele detalii publicate în descrierea anunțului, reiese că, pe lângă banii pentru masă și cazare, primăria plătește și o „taxă de curs” în valoare de 1.090 de lei.

Screenshot 2025-08-14 at 17.03.19
Sursa: Captură SEAP

După cum se poate observa, în descriere se menționează vag: „Servicii de cazare august 2025. Serviciile se vor desfășura conform formularului de înscriere”.

  • 4 iunie: 11.680 lei pentru doi angajați – pachete de câte 5.390 și 6.290 lei.
Screenshot 2025-08-14 at 17.05.33
Sursa: Captură SEAP
  • 27 mai: 25.170 lei pentru trei angajați, fiecare pachet valorând 8.390 lei.
Screenshot 2025-08-14 at 17.06.18
Sursa: Captură SEAP

Și în cazul acestor anunțuri, detaliile despre perioadă, locații și programul cursurilor lipsesc. Angajați din primărie au declarat pentru Digi24.ro, sub condiția anonimatului, că restul colegilor au mers la hoteluri de trei sau patru stele din Mamaia și Jupiter. 

Primar: „Sunt banii mei, nu ii iau de la nimeni. Angajații merită”

Contactat de Digi24.ro, primarul comunei, Emilian Ciolan (PSD), a confirmat că și-a trimis angajații din primărie la cursuri pe litoral, spunând că „merită, pentru că salariile sunt mici”. Redăm mai jos discuția cu edilul:

Andreea Ghiorghe, jurnalist: Câte persoane au beneficiat de aceste cursuri?

Emilian Ciolan, primar: Sunt 8 persoane care au plecat, că restul s-au retras.

Andreea Ghiorghe, jurnalist: De pe ce departamente?

Emilian Ciolan, primar: Toate, tot ce funcționează în primărie.

Andreea Ghiorghe, jurnalist: Inclusiv viceprimarul și secretarul?

Emilian Ciolan, primar: Păi normal.

Andreea Ghiorghe, jurnalist: Dumneavoastră ați participat?

Emilian Ciolan, primar: Nu, că nu am pe cine să las în gospodărie acasă. Dacă ei sunt mai tineri, să plece în concediu. Ce, nu le dau eu voie? Nu duc lipsă de salariați, primăria funcționează.

Andreea Ghiorghe, jurnalist: Spre exemplu, pentru o singură persoană s-au alocat 6.290 de lei, cum vi se pare suma?

Emilian Ciolan, primar: Este o sumă normală, sunt banii mei, nu îi iau de la nimeni. Merită, că salariile sunt mici. Am angajați și pe 2.700 de lei salariu. Nu îmi dă voie legea să le măresc salariile, merită și angajații.

Primarul a mai explicat că aceste cursuri se desfășoară atât în luna august, cât și în septembrie, pentru că angajaților li s-au pus la dispoziție mai multe perioade din care să își aleagă. Pentru detalii suplimentare despre lucrurile pe care le învață angajații la aceste cursuri, edilul ne-a trimis la firma care a câștigat licitația.

Ce cursuri fac angajații? Firma s-a ferit să comenteze

Contactați de Digi24.ro, reprezentanții firmei S.C. EXPERT DIPLOMATIC TOUR SRL, cea care a câștigat cele mai multe contracte cu primăria, au refuzat să ofere detalii despre cursurile pe care le oferă angajaților. Inițial, reprezentanta firmei a răspuns la telefon, dar a închis după ce a aflat subiectul.

„Din păcate sunt într-o mică discuție și nu pot continua cu dumneavoastră. Oferim ce ați văzut în SEAP (Serviciul Electronic de Achiziții Publice”, a transmis aceasta.

La mențiunea că în SEAP nu sunt detalii suplimentare, aceasta a închis telefonul.

Guvernul cere reducerea cheltuielilor

Guvernul Bolojan promite să vină în perioada următoare cu un pachet de măsuri fiscale prin care să fie limitate cheltuielile în administrația publică. Surse guvernamentale spun că și cursurile de formare profesională ar putea fi făcute la sediile instituțiilor, pentru a evita astfel de situații când, din bani publici, sunt plătite deplasări pe litoral sau la munte.

Anul trecut a existat o încercare de a limita cheltuielile la acest capitol. În septembrie, Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență prin care bugetele instituțiilor pentru cursuri de formare erau înghețate până la finalul anului. 

