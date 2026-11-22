USR Brașov și-a desemnat candidatul pentru alegerile locale din 2028. Allen Coliban a câștigat competiția internă din partid și va intra în cursa pentru Primăria Brașov. Contracandidata sa, Flavia Boghiu, fost viceprimar al municipiului, a confirmat rezultatul votului printr-o postare pe Facebook.

Votul membrilor USR Brașov a avut loc sâmbătă, 21 noiembrie. Flavia Boghiu a anunțat că Allen Coliban a fost desemnat candidatul formațiunii pentru alegerile din 2028 și i-a transmis acestuia un mesaj de susținere.

„Astăzi, prin votul membrilor din USR Brașov, a fost desemnat candidatul la primăria Brașov. Allen Coliban este de astăzi candidatul USR pentru 2028. I-am urat și personal succes și multă înțelepciune! Mulțumesc pentru încredere colegilor care au votat cu mine, brașovenilor care mi-au trimis mesajele de susținere și tuturor celor care mi-au transmis gândurile lor de bine. Ca în orice competiție, poți câștiga sau poți pierde. Continui să cred că unele bătălii trebuie duse pentru lucrurile în care credem, nu doar din strategii și calcule politice”, a scris Flavia Boghiu pe pagina sa de Facebook.

Flavia Boghiu a precizat că va rămâne implicată în problemele comunității și că își va continua proiectele dedicate persoanelor vârstnice și celor cu dizabilități.

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Allen Coliban vrea să recâștige Primăria Brașov

Allen Coliban a condus Primăria Brașov în mandatul 2020-2024, însă a pierdut alegerile locale din 2024 în fața lui George Scripcaru, candidatul PNL. Diferența dintre cei doi a fost de aproximativ patru puncte procentuale. În 2020, Coliban câștigase competiția electorală cu aproximativ 42% din voturi, învingându-l pe același George Scripcaru.

În prezent, Allen Coliban este deputat USR de Brașov și vicepreședinte al partidului. Anterior, a fost senator, în perioada 2016-2020.

USR și PNL discută despre o alianță la alegeri

Deși USR Brașov și-a desemnat candidatul pentru alegerile din 2028, candidatura lui Allen Coliban ar putea depinde și de negocierile politice care vor avea loc până la scrutin.

În ultima perioadă au existat discuții despre o posibilă înțelegere între PNL și USR pentru următoarele alegeri locale. Scenariul luat în calcul ar presupune o împărțire a candidaturilor pentru funcțiile de primar și de președinte al Consiliului Județean. Până în acest moment, nu există însă o decizie oficială privind încheierea unei astfel de alianțe sau privind susținerea unor candidați comuni.

Editor : Andreea Rubica