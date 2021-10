Allen Coliban: Florin Cîțu și-a încălcat repetat promisiunile și mai este prim-ministru doar cu sprijinul PSD. PNL trebuie să aleagă

Allen Coliban, primarul Brașovului, acuză PNL că nu respectă înțelegerile cu USR în cadrul coaliției, atât la nivel local, cât și național. El spune că liberalii trebuie să aleagă între a guverna alături de PSD sau să continue cu USR, conform acordului de până acum. Liberalii „fie devin parteneri ai noștri și ai brașovenilor în acest demers, fie se scufundă în penibil”, afirmă primarul Brașovului.

Allen Coliban spine că partidele noi - USR și PLUS - au apărut ca reacție la cele vechi, care nu mai răspund nevoilor electoratului.

„Ani de zile, am urmărit politica de la distanță, sperând că va veni vremea când politicienii vor înţelege că politica este despre binele comun, nu despre interesele proprii. Am fost votant liberal, pentru că am crezut că liberalismul este singura cale prin care țara noastră se va dezvolta și va ajunge la nivelul standardului de viață din Europa. Ca atâția alți votanți liberali, am pus ștampila pe partidul care spunea că ne reprezintă și am fost în mod repetat dezamăgit de penuria de lideri și de încrengătura de interese.

Pe acest fond, de lipsă de opțiuni reale și de nevoie acută de reformă, au apărut partidele noi - întâi USR, apoi PLUS - devenind principala forță reformatoare a României. "Ne-ați furat voturile” a fost reacția ostilă a multor lideri PNL, ratând să înțeleagă semnalul puternic dat de electorat - nevoia de reforme. Însă, în politică, dacă nu înțelegi ce îți transmite electoratul la vot, te afli pe drumul spre irelevanță”, a scris Allen Coliban luni, într-un mesaj pe Facebook.

El îi acuză păe liberali că împiedică proiectele de dezvoltare locală și că votează alături de PSD.

„Criza PNL-ului se vede cu ochiul liber, atât la nivel național, cât și local - două fețe ale aceleiași monezi. Prea multă politică și prea puțină administrație, nimic din reformele promise românilor. Resentimente și înjunghieri pe la spate în relația cu USR PLUS. Alianțe ascunse, însă din ce în ce mai fățișe, cu PSD. După ce săptămâna trecută au votat un președinte de ședință al Consiliului Local din partea PSD, refuzând să voteze propunerea USR PLUS în lipsa unei propuneri proprii. După ce au blocat săptămâna trecută proiecte importante pentru brașoveni venite chiar din partea brașovenilor - cum a fost parcul de skate, bike și role, astăzi au repetat acest lucru, votânt cot la cot cu PSD în încercarea de a bloca aparatul primarului.”

Potrivit lui Coliban, PNL trebui să aleagă dacă va continua să guverneze alături de USR sau dacă va rămâne „în cârdășie cu PSD”.

„Și totuși... există suficienți oameni buni în PNL. Oameni care înțeleg că viitorul este al reformelor și al dezvoltării României și nu unul al politicii alături de PSD. Oameni care sunt îngrijorați de traiectoria pe care PNL s-a înscris. Oameni interesați de rezultate, nu politruci.

Viitorul României pentru următorii 7 ani de zile depinde de capacitatea acestor lideri din PNL de a se impune și de a se face auziți. Alegerea PNL ar trebui să fie simplă: fie alături de PSD, ajutându-i să revină la putere, fie parteneri onești cu USR PLUS și alături de cei care ne-au votat, pentru reformarea societății românești.

Concret, Florin Cîțu și-a încălcat repetat promisiunile din acordul de alianță și mai este prim-ministru doar cu sprijinul direct al PSD. La Brașov, PNL duce o luptă subterană la nivel executiv în detrimentul cetățenilor, de sabotaj și de colaborare cu PSD, motiv pentru care i-am retras viceprimarului multe dintre atribuții.

Acum, în cârdășie cu PSD, se scufundă în penibil încercând să blocheze proiecte importante ale comunității. Evident, nu vor reuși - cu un aparat mult subdimensionat, voi duce la bun sfârșit programul cu care am venit în fața brașovenilor. În următoarele săptămâni, adevărații lideri din PNL vor trebui să aleagă - fie devin parteneri ai noștri și ai brașovenilor în acest demers, fie se scufundă în penibil, schimbându-și votul de la o ședință la alta, în încercarea puerilă de a bloca orice.

Este evident ce își dorește electoratul, vor fi oare suficiente urechi care să îl audă?”, a mai scris Allen Coliban.

