„Am digitalizat fragmentat”: Oana Gheorghiu critică lipsa de coerență în sistemele statului. „Baze de date care nu comunică între ele”

Data publicării:
oana gheorghiu 2
Foto: Oana Gheorghiu Facebook

Vicepremierul Oana Gheorghiu afirmă că România a făcut multe lucruri în zona de digitalizare, dar foarte fragmentat şi sunt baza de date care nu comunică între ele. Ea a mai anunţat că în această vară va devenit funcţional cloud-ul guvernamental şi că este important să existe interoperabilitate între diferite platforme.

„România a făcut multe lucruri în zona de digitalizare, dar foarte fragmentat. Sunt baze de date care nu comunică între ele, nu au existat nişte decizii la nivel naţional privind achiziţia unor servicii de digitalizare pentru primării, de aceea cred că se întâmplă ca aceleaşi softuri să fie vândute de mai multe ori primăriilor, dacă ar exista o altfel de achiziţie. Ce încercăm noi să facem acum este să aducem pe toată lumea la masă, avem cloud-ul guvernamental care va deveni funcţional. Este prevăzut în vara aceasta. (...) Din discuţiile pe care le-am avut cu cei la ADR, ştiu că în vara aceasta cloud-ul guvernamental va deveni complet operabil”, a declarat Oana Gheorghiu, marţi, la Europa Liberă România.

Ea a fost întrebată dacă instituţiile vor fi obligate să intre în acest cloud guvernamental.

„Nu pot fi obligaţi, pentru că mulţi au propriile cloud-uri în care s-au investit bani. Ce facem acum este, şi ştiţi până la urmă nu trebuie neapărat în momentul ăsta toată lumea să se mute, ci să asigurăm interoperabilitate şi există o platformă creată de ADR pentru această interoperabilitate. Pentru că până la urmă pe cetăţean nu îl interesează în ce cloud stă o platformă sau alta, ci îl interesează ca serviciul pe care îl are să fie de calitate şi să nu se ducă să caute în zece locuri informaţii. Suntem în acest proces de a aduce la masă toate entităţile statului român care au rol în digitalizare: MAI, STS, ADR, Ministerul Digitalizării şi împreună să luăm nişte decizii privind interoperabilitatea”, a mai afirmat Oana Gheorghiu.

Editor : C.A.

