Președintele PNL, Ilie Bolojan, a vorbit într-un interviu la DigiFM, miercuri, despre prieteniile pe care le-a legat de-a lungul anilor în politică și administrație, spunând că Partidul Național Liberal a devenit pentru el „a doua familie”. Liderul liberal a povestit și cum a ajuns să construiască o relație apropiată, chiar de familie, cu primarul din Câmpulung Moldovenesc, Mihăiță Negură, după ce a remarcat modul în care arăta localitatea.

Prezent în studioul Digi FM, premierul interimar a fost întrebat cine este cel mai bun prieten al său și ce prieteni are în general, iar Ilie Bolojan a spus că nu poate face o singură nominalizare.

„Nu pot să fac o nominalizare pe tema asta. Am foarte mulți prieteni, din școală, din facultate, oameni pe care i-am cunoscut în toți acești ani. Am foarte mulți colegi pe care îi respect. Sunt o parte din politică, pentru că politica nu înseamnă doar ocuparea unei funcții, înseamnă și crearea unei relații personale, o relație de încredere”, a declarat liderul liberal.

El a afirmat că în politică ajungi să descoperi cine îți este cu adevărat prieten în funcție de modul în care oamenii își fac datoria: „Înseamnă colegi care vezi că își fac datoria acolo unde sunt, uneori făcând eforturi destul de mari și îți dai seama că sunt prieteni adevărați, în funcție de ceea ce fac”, a spus acesta.

Cum s-a împrietenit Ilie Bolojan cu Mihăiță Negură

Ilie Bolojan a oferit totuși un exemplu: relația de prietenie construită cu primarul liberal din Câmpulung Moldovenesc, Mihăiță Negură, spunând că a remarcat localitatea în timpul deplasărilor prin țară.

„Atunci când mă duc în țară și în general m-am dus mulți ani de zile în țară, sunt atent la starea unei localități, dacă e bine gospodărită, e o deformație de om din administrație, dacă e curat, dacă iarba este tunsă, dacă șanțurile sunt curățate, dacă lemnele care le folosesc oamenii nu sunt în stradă”, a povestit Bolojan.

Acesta a spus că, trecând prin Câmpulung Moldovenesc, a observat imediat ordinea și curățenia din oraș: „Și atunci când văd localități care arată bine, vă dați seama, m-am interesat cine sunt primarii și trecând prin Câmpulung Moldovenesc, o dată, am văzut ordine, curățenie, bună rânduială, dacă pot să spun așa.”

Bolojan a explicat că ulterior a aflat că primarul era liberal și a decis să îl contacteze. „După care am trecut printr-o campanie și am văzut că primarului de acolo nu îi era rușine că era liberal. Și i-am dat un telefon să-l întreb cine e primar aici, pe președintele de organizație. Mi-a spus, domnul Negură și l-am sunat pe primar și spun uite, te felicit și când mai treci prin Oradea, te rog să mă vizitezi, așa să-mi dai un telefon.”

Relația dintre cei doi a devenit între timp una apropiată și pe plan personal, Ilie Bolojan mărturisind că între timp a intrat și într-o relație de familie: „Pentru că sunt nașul copilului”.

Cu cine ar ieși la o bere Ilie Bolojan: Sorin Grindeanu sau George Simion?

Ilie Bolojan a afirmat că anii petrecuți în partid au dus inevitabil la formarea unor legături personale puternice. „Am mai spus asta, pentru mine PNL-ul a fost a doua familie, pentru că, vă dați seama, când stai mulți ani într-un partid, începi să cunoști oameni, stai zile întregi cu ei, ești în campanie, ești în proiecte, colegii care au participat la stat și se leagă legături personale”, a declarat acesta.

Totuși, liderul liberal a evitat să facă ierarhii între colegii săi. „Nu mă apuc să ierarhizez oameni”, a spus Bolojan. Întrebat cu cine ar ieși la o bere dintre Sorin Grindeanu și George Simion, liderul PNL a refuzat și de data aceasta să răspundă direct.

„Haideți să nu răspund la o astfel de întrebare. Prefer să ies la o bere cu oameni pe care îi cunosc bine, care am o relație personală, dar nu mă apuc să, v-am spus, ierarhizez sau să dau note proaste unora și altora, nu este cazul acesta”, a afirmat Ilie Bolojan.

