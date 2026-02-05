Live TV

Ambasada României în SUA, anunț despre parteneriatul-cheie privind mineralele critice. Ce teme a abordat Oana Țoiu la Washington

Data publicării:
Us,Flag,With,Critical,Minerals
SUA depinde de minerale rare controlate de China. Foto: Shutterstock

România reprezintă un aliat strategic în asigurarea viitorului mineralelor critice, a transmis Ambasada țării noastre în Statele Unite, după conferința ministerială desfășurată la Washington. Ministrul de Externe Oana Țoiu se află într-o vizită de lucru în capitala Statelor Unite, miercuri participând la reuniunea ministerială dedicată mineralelor critice, la invitația secretarului de stat american Marco Rubio. 

La conferința ministerială la nivel înalt privind mineralele critice, care a avut loc astăzi la Washington, ministrul de Externe Oana Țoiu s-a alăturat omologilor săi americani și internaționali pentru a promova una dintre cele mai urgente priorități globale: construirea unor lanțuri de aprovizionare sigure și diversificate pentru resurse critice și strategice, se arată într-o postare pe Facebook a Ambasadei României în Statele Unite ale Americii.

Potrivit mesajului transmis de Ambasada României în SUA, România dispune de avantaje strategice semnificative care o recomandă drept un actor relevant în acest domeniu. Țara deține zăcăminte de elemente din pământuri rare și alte minerale critice esențiale pentru tranziția energetică, industria de apărare și sectoarele tehnologice emergente.

Poziționarea geografică a României, la intersecția dintre Est și Vest, oferă un avantaj suplimentar, transformând-o într-o poartă naturală pentru lanțurile de aprovizionare regionale și transatlantice care leagă Europa, regiunea Mării Negre și Asia Centrală.

În același timp, autoritățile subliniază capacitățile industriale și tehnologice în creștere ale României: O bază industrială aflată în expansiune, infrastructura energetică și consolidarea parteneriatelor de cercetare și dezvoltare creează premisele pentru dezvoltarea capacităților de prelucrare și producție în domeniul mineralelor critice”.

România este prezentată, totodată, ca un partener de încredere pentru Statele Unite și aliații săi, fiind o democrație stabilă, membră a Uniunii Europene și NATO și unul dintre cei mai activi aliați americani din regiune. Aceste elemente oferă predictibilitate și un cadru solid pentru investiții strategice”.

Guvernul român și-a reafirmat angajamentul de a promova parteneriatele investiționale prin intermediul unui grup de lucru tehnic național și de a-și consolida rolul de pilon european în securizarea lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice, arată misiunea diplomatică în mesajul său online.

În timp ce Statele Unite și aliații săi caută alternative fiabile la surse fragile sau ostile, România este pregătită să facă parte din soluție — nu doar cu resurse, ci și cu angajament strategic, influență geografică și viziune transatlantică”, se mai arată în postarea Ambasadei României.

Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a avut marți o întrevedere, în cadrul vizitei sale în Statele Unite, cu Mike Rogers, președintele Comisiei pentru servicii armate a Camerei Reprezentanților. Discuțiile au vizat securitatea regională, investițiile în industria de apărare și consolidarea parteneriatului strategic româno-american, prilej cu care oficialul român a lansat o invitație de a vizita România în 2026.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

”Cea mai periculoasă femeie din lume” a intrat în istorie
Digi Sport
”Cea mai periculoasă femeie din lume” a intrat în istorie
Descarcă aplicația Digi Sport
