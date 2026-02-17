Live TV

Ambasadorii români din Liban, Filipine și Turcia, rechemați la București. Anunțul lui Nicușor Dan despre remanierea diplomaților

sigla presedintele romaniei
Foto: presidency.ro

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, marţi, decretul privind rechemarea ambasadorilor români din Republica Libaneză, Filipine şi Turcia. Tot miercuri, a fost rechemat și ambasadorul din Cipru, Dan Mihalache.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat marţi şi decretul privind rechemarea lui Radu-Cătălin Mardare din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Libaneză şi decretul privind rechemarea lui Răduţa Dana Matache din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Filipine. De asemenea, şeful statului a semnat decretul privind rechemarea domnului Ştefan-Alexandru Tinca din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Turcia.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, într-un interviu la Radio România Actualități, că estimează că în cursul lunii martie vom avea 40-50 de rechemări de ambasadori şi de numiri, totodată, el apreciind că lipseşte o diplomaţie economică, în condiţiile în care partea economică este extrem de importantă în activitatea lor.

Dan a declarat că va exista o rechemare de ambasadori, foarte importantă, în vara aceasta.

„Pentru că termenul uzual este de 90 de zile din momentul rechemării, până când schimbările se produc de fapt, estimez că în cursul lunii martie vom avea 40-50 de rechemări şi de numiri totodată, pentru ca ele să devină efective din vara aceasta”, a spus şeful statului, potrivit News.ro.

El a recunoscut că printre aceste numiri se află şi ambasadori în capitale importante.

„Realitatea este că termenul uzual este de 4 ani. Teoretic, preşedintele ar fi trebuit să fie ales în noiembrie şi să fi avut timp să schimbe. Termenul uzual este de 4 ani. Acest termen de 4 ani este depăşit pentru mulţi dintre ambasadorii noştri. Ar fi trebuit să avem alegeri prezidenţiale în noiembrie anul trecut şi preşedintele se apuce să schimbe în vara lui 2025. Nu s-a întâmplat, am avut alegeri abia în mai şi atunci o să schimbăm în vara lui 2026”, a subliniat şeful statului.

Preşedintele a mai afirmat că, în linii mari, pe partea strict diplomatică, diplomaţia noastră este una profesionistă.

„Ce a lipsit? Ceea ce se cheamă o diplomaţie economică. Aici, din nou, sunt două componente. Activitatea propriu-zisă a ambasadorului, care se duce, discută cu mari companii din ţara respectivă, încercând să stabilească relaţii, care tatonează piaţa, vede companii din România care au oportunităţi. De altă parte, trebuie să existe un creier, o viziune în spate, care să îndrepte pe oamenii ăştia către a face aceste activităţi. Şi noi n-am avut niciuna, nici alta, dacă e să spunem aşa. Adică, nu am avut o viziune centrală de diplomaţie economică, despre care sunt zonele, care sunt companiile româneşti, care sunt invitaţiile, unde să invităm, şi asta va mai dura. Dar mandatul pe care o să-l dăm va fi că partea economică este extrem de importantă în activitatea lor”, a explicat preşedintele Nicuşor Dan.

