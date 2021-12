Ambasadorul Italiei a cerut Guvernului României explicații pentru scandalul Șoșoacă. Premierul Ciucă: Inacceptabil acest incident

Conflictul pe care Diana Şoşoacă l-a avut cu o echipă de jurnaliști italieni provoacă reacții în politica din peninsulă. Potrivit Rai News, ambasadorul Italiei în România a cerut guvernului României lămuriri imediate după incidentul de la București în care a fost implicată jurnalista RAI Lucia Goracci și echipa ei, pe de o parte și senatoarea Diana Șoșoacă, pe de cealaltă.

După acest incident a reacționat și Guvernul României.

„Guvernul României condamnă cu fermitate orice acțiune de intimidare a jurnaliștilor sau de obstrucționare a dreptului la liberă informare a cetățenilor. Libertatea de exprimare, dreptul la opinie și accesul la informații sunt garanții ale unei democraţii consolidate și ale funcționării statului de drept. Premierul Nicolae-Ionel Ciucă consideră inacceptabil acest incident și respinge categoric manifestarea diferențelor de opinii prin violență. Prim-ministrul României este preocupat de acest caz, care trebuie clarificat în regim de urgență de instituțiile abilitate ale statului”, se transmite printr-un comunicat remis de biroul premierului.

Presa italiană scrie că jurnalista Lucia Goracci și echipa sa de filmare au fost sechestrați în România după un interviu cu senatoarea antivaccin Diana Șoșoacă. După ce jurnalista a întrebat-o despre modul în care a fost gestionată pandemia în România și condițiile din spitale, Diana Șoșoacă a blocat echipa în biroul ei și a sunat la poliție.

Goracci a fost chestionată și percheziționată de polițiști iar echipa a putut pleca de-abia după 8 ore, mulțumită intervenției ambasadei Italiei, conform La Stampa.

Imaginile difuzate de TG1 o arată pe jurnalistă care este blocată când încearcă să iasă din cabinetul de avocat al senatoarei.

Totodată, fragmentele difuzate arată intervenția polițiștilor care s-au îmbrâncit cu soțul Dianei Șoșoacă.

La un moment dat jurnalista Lucia Goracci țipă la polițiști spunând: „Voi nu ne protejați! Suntem jurnaliști!”. Aceast a precizat în plângerea penală depusă la Secţia 4 de Poliţie din București împotriva Dianei Șoșoacă că soţul senatoarei, Dumitru-Silvestru Șoșoacă, a muşcat-o de mână.

„Am intrat în biroul de avocatură al doamnei Şoşoacă şi ne-a întâmpinat cu o atitudine zâmbitoare având pe masă mai multe alune şi covrigei. Când a început filmarea eu am rămas pe hol şi am văzut că soţul ei a adus în birou un sac negru în care a spus că se îngroapă persoanele decedate dezbrăcate, după care am văzut cum acesta l-a luat apoi în bucătărie.

După acel moment doamna Şoşoacă a devenit nervoasă şi agresivă. Intră în conflict şi spune că dacă nu îi convin condițiile pe care ea le hotărăște poate să plece. În acel moment echipa de la RAI 1 s-a pregătit să plece. A ieșit în hol dar doamna Şoşoacă a apărut şi a închis uşa zicând că nu ieșim nicăieri. A spus ulterior soțului să sune la Poliţie după ce a început să țipe, apoi un alt bărbat a intrat în casă”, spune jurnalista Lucia Goracci care subliniază că în acel moment a fugit pe scara blocului.

La aproximativ 10 minute Poliţia s-a prezentat la faţa locului şi soţul senatoarei a început să împingă jurnaliştii italieni. După care soţul senatoarei Diana Şoşoacă i-a smuls masca de pe faţă şi a lovit-o în braț, după care a muşcat-o de mână.

„M-a muşcat de mână şi apoi am ieșit afară”, spune jurnalista Lucia Goracci în plângerea penală.

Dumitru Silvestru Şoşoacă a fost audiat luni la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, unde a ajuns pentru ultraj. El este acuzat că a agresat un polițist în urma unui conflict cu o echipă de jurnaliști străini veniți să-i ia un interviu Dianei Șoșoacă. Silvestru Şoşoacă a fost pus sub control judidicar pentru 60 de zile.

