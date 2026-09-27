Giles Portman, ambasadorul Marii Britanii la București, a vorbit despre momentul în care rezultatul primului tur a început să se schimbe radical față de așteptările bazate pe sondajele de la ieșirea de la urne.

În decembrie 2024, Curtea Constituțională a anulat întregul proces electoral pentru alegerea președintelui României și a decis reluarea acestuia integral. Hotărârea CCR a făcut referire la informațiile declasificate privind corectitudinea și legalitatea procesului electoral.

Întrebat despre decizia României, diplomatul britanic a descris momentul drept unul neașteptat.

Ei bine, cred că ceea ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din România a fost, în mod clar, o surpriză uriașă pentru toată lumea. Cât de diplomatic sună asta? Îmi amintesc că mă duceam la culcare, uitându-mă la sondajele de la ieșirea de la urne și gândindu-mă: «Este exact rezultatul la care ne așteptam». Apoi, câteva ore mai târziu, a apărut această schimbare incredibilă. Așadar, cred că a fost de înțeles faptul că acea campanie masivă și neașteptată de pe TikTok a fost investigată. Am avut încredere că autoritățile și guvernul României vor adopta abordarea pe care au ales-o.”

Portman consideră însă că este important ca autoritățile să explice publicului motivele pentru care au luat această decizie și să prezinte probele pe care s-au bazat: „Și cred că este foarte important să explicați publicului motivele acestei decizii, precum și să prezentați dovezile care au stat la baza ei.”

„Unde sunt rușii?”

Întrebat unde sunt rușii și cum ar fi reușit Rusia să se infiltreze în societatea românească, ambasadorul britanic a punctat: „Nu cred că societatea românească manifestă simpatie față de Rusia. Iar analiza a ceea ce s-a întâmplat în România este o chestiune pe care ar trebui să o explice serviciile dumneavoastră - serviciile de informații și guvernul.”

Giles Portman a vorbit apoi despre complexitatea fenomenului dezinformării și despre faptul că narațiunile false pot avea surse diferite.

Dezinformarea poate fi atât accidentală, cât și deliberată. Uneori, oamenii preiau narațiuni false și le răspândesc intenționat. Alteori, acest lucru se întâmplă și din neatenție. Uneori, aceste narațiuni sunt importate din exterior, iar alteori sunt generate chiar pe plan intern. Deci este un ecosistem extrem de complex

Ambasadorul a legat fenomenul de ceea ce a numit „realitatea hibridă” și a vorbit despre necesitatea ca statele europene să își împărtășească experiența în combaterea acestui tip de amenințări.

Războiul din Ucraina „nu ar fi trebuit să înceapă niciodată”

În interviul acordat în exclusivitate pentru Digi24, ambasadorul britanic a vorbit și despre războiul din Ucraina, pe care l-a descris drept „ilegal, premeditat și neprovocat”, afirmând că populația ucraineană a suferit enorm.

Giles Portman a susținut că, potrivit informațiilor pe care le-a primit, pierderile Rusiei ar fi ajuns la aproximativ 500.000 de militari uciși și aproximativ 1,5 milioane de morți și răniți. Aceste cifre reprezintă afirmația ambasadorului și nu sunt prezentate aici ca o estimare independent verificată.

„Prin urmare, acest război durează de prea mult timp. Nu ar fi trebuit să înceapă niciodată. Ceea ce ne dorim, cu adevărat, este să ajungem la o soluție pașnică cât mai curând posibil.”

Diplomatul a spus că Marea Britanie susține eforturile de negociere și a afirmat că Volodimir Zelenski s-a declarat în repetate rânduri pregătit pentru o încetare imediată și necondiționată a focului.

„O pace cu orice preț” nu este soluția

Întrebat cum ar trebui să arate un acord de pace durabil și dacă pierderea unor teritorii ar fi acceptabilă pentru Ucraina, Giles Portman a pus accentul pe două principii: caracterul durabil al acordului și rolul Ucrainei în stabilirea condițiilor sale.

Un acord de pace trebuie să fie unul de durată. Nu poate fi vorba despre o pace cu orice preț, care să lase Ucraina fără apărare și incapabilă să se apere, permițând Rusiei să se regrupeze și, pur și simplu, să repete acțiunea peste câteva luni sau în decurs de câțiva ani

Diplomatul britanic a subliniat că decizia privind ceea ce reprezintă o pace acceptabilă trebuie să aparțină Ucrainei.

„Poporul ucrainean este cel care a suferit, iar Ucraina trebuie să se afle în centrul acestor discuții și, de fapt, să le conducă.”

Rusia, dronele și noul tip de război

Portman a vorbit și despre schimbarea radicală a modului în care se desfășoară războiul, în special din cauza utilizării dronelor. El a remarcat experiența acumulată de Ucraina în dezvoltarea industriei de drone și a spus că aliații caută metode eficiente pentru a răspunde miilor de drone lansate asupra țintelor.

„Modul în care se poartă războiul s-a schimbat radical în ultimii patru ani. Aveți perfectă dreptate să spuneți că Ucraina deține o experiență incredibilă și reprezintă un atu pentru securitatea europeană, atât prin pregătirea sa pentru război și experiența de luptă, cât și prin ingeniozitatea de care dă dovadă în domeniul dronelor.”

El a menționat și misiunile NATO de poliție aeriană desfășurate de RAF în România și necesitatea găsirii unor soluții eficiente pentru apărarea împotriva dronelor: „Va trebui să găsim o modalitate rapidă și eficientă din punctul de vedere al costurilor de a gestiona acest nou tip de război.”

Marea Neagră, „esențială” pentru România

Ambasadorul britanic a descris Marea Neagră drept o zonă strategică pentru România și a evidențiat atât potențialul economic al regiunii, cât și riscurile de securitate. Portman a menționat proiectul Neptun Deep și extinderea portului Constanța, despre care spune că ar putea crește importanța României ca producător de gaze și nod comercial.

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În același timp, el a atras atenția asupra minelor marine, dronelor navale și atacurilor asupra navelor civile: „De aceea, cred că a fost extrem de important ca Forțele Navale Române să obțină două nave de vânătoare de mine de la Marina Regală Britanică.”

El a subliniat și rolul României, Bulgariei și Turciei în securitatea Mării Negre, în contextul restricțiilor prevăzute de Convenția de la Montreux privind accesul navelor de război în strâmtorile turcești.