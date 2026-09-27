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Exclusiv Ambasadorul Marii Britanii, Giles Portman, despre anularea alegerilor din România: „Trebuie să explicați publicului motivele deciziei”

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - TEMPLUL CORAL - CEREMONIE - VICTIME HOLOCAUST - 27 I
Ambasadorul Marii Britanii în România, Giles Matthew Portman. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
„Unde sunt rușii?” Războiul din Ucraina „nu ar fi trebuit să înceapă niciodată” „O pace cu orice preț” nu este soluția Rusia, dronele și noul tip de război Marea Neagră, „esențială” pentru România

Editor : C.A.

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