Andrei Muraru a răspuns, la Digi24, acuzațiilor formulate de Sorin Grindeanu la adresa sa, și anume că se „lăfăie” în SUA „în 47 de camere” și „se scaldă în șampanie”. Ambasadorul României la Washington spune că dacă un demnitar al statului român face o asemenea acuzație, atunci trebuie să vină și cu dovezi. „Mii de români au trecut pragul acestei case, dar n-am văzut ca românii să treacă pragul reședinței de serviciu a domnului Grindeanu”, a punctat Andrei Muraru.

„Domnul Grindeanu a fost întrebat despre un eveniment și a răspuns vorbind despre mine. Publicul poate judeca singur dacă a primit astfel o explicație satisfăcătoare sau nu”, a spus diplomatul.

„În ceea ce mă privește... în privința cheltuielilor publice pe care le utilizează ambasada, am răspuns întotdeauna în mod foarte direct și tranșant, cu cifre verificabile. Dar dacă un demnitar al statului face o asemenea acuzație, trebuie să fie susținută și de dovezi. Ce pot să vă spun este că eu îmi asum întru totul activitatea de ambasador și toate inițiativele pe care le am avut în ultimii cinci ani și jumătate de când sunt aici, așa cum domnul Grindeanu a trebuit să răspundă la fel de direct la întrebările și chestiunile pentru care este abordat de către presă”, a punctat Andrei Muraru.

„Mii de români au trecut pragul acestei case”

„Pot să vă spun că această reședință a fost deschisă întotdeauna românilor, mii de români au trecut pragul acestei case și, diseară, presa românească, presă americană, elite americane sunt invitate la un eveniment care celebrează această sărbătoare a democrației americane care sunt alegerile de astăzi. Și cred că este o chestiune de bun simț și de respect. Eu n-am văzut ca românii să treacă pragul reședinței de serviciu a domnului Grindeanu.”, a subliniat ambasadorul României la Washington.

Editor : Liviu Cojan