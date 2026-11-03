Live TV

Exclusiv Ambasadorul Muraru, replică pentru liderul PSD: „N-am văzut ca românii să treacă pragul reședinței de serviciu a domnului Grindeanu”

Data actualizării: Data publicării:
andrei muraru fb
Andrei Muraru. Foto: Facebook / Ambasada României la Washington
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Mii de români au trecut pragul acestei case”

Andrei Muraru a răspuns, la Digi24, acuzațiilor formulate de Sorin Grindeanu la adresa sa, și anume că se „lăfăie” în SUA „în 47 de camere” și „se scaldă în șampanie”. Ambasadorul României la Washington spune că dacă un demnitar al statului român face o asemenea acuzație, atunci trebuie să vină și cu dovezi. „Mii de români au trecut pragul acestei case, dar n-am văzut ca românii să treacă pragul reședinței de serviciu a domnului Grindeanu”, a punctat Andrei Muraru.

„Domnul Grindeanu a fost întrebat despre un eveniment și a răspuns vorbind despre mine. Publicul poate judeca singur dacă a primit astfel o explicație satisfăcătoare sau nu”, a spus diplomatul.

„În ceea ce mă privește... în privința cheltuielilor publice pe care le utilizează ambasada, am răspuns întotdeauna în mod foarte direct și tranșant, cu cifre verificabile. Dar dacă un demnitar al statului face o asemenea acuzație, trebuie să fie susținută și de dovezi. Ce pot să vă spun este că eu îmi asum întru totul activitatea de ambasador și toate inițiativele pe care le am avut în ultimii cinci ani și jumătate de când sunt aici, așa cum domnul Grindeanu a trebuit să răspundă la fel de direct la întrebările și chestiunile pentru care este abordat de către presă”, a punctat Andrei Muraru.

„Mii de români au trecut pragul acestei case”

„Pot să vă spun că această reședință a fost deschisă întotdeauna românilor, mii de români au trecut pragul acestei case și, diseară, presa românească, presă americană, elite americane sunt invitate la un eveniment care celebrează această sărbătoare a democrației americane care sunt alegerile de astăzi. Și cred că este o chestiune de bun simț și de respect. Eu n-am văzut ca românii să treacă pragul reședinței de serviciu a domnului Grindeanu.”, a subliniat ambasadorul României la Washington.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
blana
1
Marcel Ciolacu a anulat nunta cu Sorina Docuz: „Rămânem asumați împreună, după modelul...
Călin Georgescu, înotând într-un lac în timpul ierni
2
„Călin Georgescu este un ventriloc. O combinație între desene animate și Ion Antonescu”...
Declarații susținute de liderul PSD, Sorin Grindeanu, la sediul PSD, în Bucuresti, 14 octombrie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
3
Grindeanu, despre criticile privind botezul familiei Simonis: „Nu le voi accepta pe cele...
Cum se calculează pensia în 2026. Inquam Photos Octav Ganea
4
Ce pensie poți primi după 15, 25 sau 35 de ani de muncă. Exemple de calcul pentru fiecare...
Centru de date Yandex lovit de dronele ucrainene.
5
Măsuri disperate în Rusia, după ce Ucraina a aruncat în aer centrele de date. Decizia...
Nu a vrut să divorțeze, după ce soția l-a înșelat cu Dan Alexa. ”Trebuie să-mi mulțumești toată viața”
Digi Sport
Nu a vrut să divorțeze, după ce soția l-a înșelat cu Dan Alexa. ”Trebuie să-mi mulțumești toată viața”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
los angeles
Alegeri SUA 2026: Americanii votează pentru Congres, într-un test crucial pentru Trump. La Casa Albă, pregătiri pentru toate scenariile
trump cu arcul de triumf
Arcul de triumf dorit de Trump la Washington nu va fi gata înainte ca el să plece de la Casa Albă. Cât timp ar dura construcția
1792754331original_1
Niculescu: Pentru deciziile care se iau în şedinţele de guvern miniştrii vin cu propuneri, dar responsabilitatea e a prim-ministrului
benjamin netanyahu si donald trump profimedia
Trump spune că SUA vor înceta finanţarea de 4 miliarde de dolari pentru Israel la sfârşitul anului
serghei lavrov
Prima reacție a Rusiei după afirmația jurnalistului Tucker Carlson că SUA vor ataca nuclear Iranul
Recomandările redacţiei
Ajutor financiar pentru pensionari. Inquam Photos Octav Ganea
Luca Niculescu ia în calcul indexarea pensiilor de la 1 ianuarie...
Ilie Bolojan.
Reacția lui Ilie Bolojan la declarațiile șefei AfD: „Din păcate...
Am Donnerstag koennte in Istanbul ein Gipfeltreffen zwischen Wolodymyr Selenskyj und Putin stattfinden
Zelenski spune că nu îl cheamă pe Putin la Kiev. „Au venit la noi...
Dumitru Chisăliță.
Ministrul Energiei anunţă că intenţionează să prelungească schema de...
Ultimele știri
Patriarhul Daniel: Orice încercare de a dobândi putere prin practici magice e o abatere de la dreapta credinţă
Luca Niculescu: Vor exista propuneri de eşalonare pentru plata celor 5 miliarde de lei datorate magistraţilor
Care este relaţia dintre Luca Niculescu și Nicușor Dan. Cum o descrie premierul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ultimatumul dat de Catherine Zeta-Jones lui Michael Douglas, pe când el avea 5 iubite: "Uneori, lucrurile...
Cancan
'Sfârșitul Lumii va fi pe 13 noiembrie 2026'. În 1960, un matematician renumit a calculat data exactă a...
Fanatik.ro
Ionuț Chirilă l-a dat afară de la CS Dinamo pe fiul angajatului mort în accident! Reacția antrenorului...
editiadedimineata.ro
Donald Trump, Vladimir Putin și Meta, pe lista RSF a „prădătorilor libertății presei” din 2026
Fanatik.ro
Mihai Stoica îl distruge pe Iulian Călin după eșecul cu U Cluj: „A inventat o simulare ordinară!”
Adevărul
Fereastra de timp în care Donald Trump va avea putere absolută indiferent de Congres. Pericolul major pentru...
Digieconomic
Cine moștenește datoriile unei persoane decedate și în ce condiții pot fi obligați moștenitorii să le...
Digi FM
Cornel Dinu, în pragul disperării la 78 de ani. Ce pensie are, de fapt, legenda lui Dinamo și câți bani îi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A pierdut totul ”și încă ceva” din cauza alcoolului. Cum arată marea campioană la 38 de ani: ”Mă otrăvea”
Pro FM
CRBL a șters toate fotografiile cu iubita mai tânără cu 23 de ani. Ce se întâmplă, de fapt, între artist și...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Colin Farrell, moment emoționant alături de fiul său diagnosticat cu o boală neurologică rară: "Sunt mândru...
Adevarul
Cum a ajuns președintele CJ Călărași, Vasile Iliuță, să cumpere în Italia proprietăți de peste un milion de...
Newsweek
Cum a motivat CCR că plafonarea pensiilor militare respectă Constituția? De ce pensia nu crește cu soldele?
Digi FM
Alegeri SUA. Ce sunt "midterms" și de ce sunt atât de importante
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum reușesc japonezii să îmbătrânească frumos. Obiceiurile care îi ajută să rămână activi și după 80 sau 90...
Digi Animal World
Trei pui de veveriță, prinși într-un nod imposibil! Veterinarii au intervenit de urgență pentru a le salva...
Film Now
Nicolas Cage, evacuat din vila de 10,5 milioane de dolari. A ajuns să locuiască în hoteluri
UTV
Cum arată casa lui Florin Dumitrescu decorată de Crăciun. Surpriza pregătită pentru soția lui, Cristina...