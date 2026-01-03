Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, laudă operațiunea lui Donald Trump în Venezuela: „Susțin intervenția”

Ambasadorul României la Washington a venit cu un mesaj pe rețelele sociale prin care apreciază operațiunea ordonată de către Donald Trump pentru capturarea lui Nicolas Maduro. Trimisul Bucureștiului spune că „nu mai vorbim despre „politică”, ci despre dreptul oamenilor la libertate.

Andrei Muraru a scris pe rețelele sale sociale: „Când un regim își ține poporul ostatic prin frică, foame și represiune, nu mai vorbim despre „politică”, ci despre dreptul oamenilor la libertate. De aceea, susțin intervenția Statelor Unite în Venezuela: un sprijin legitim pentru cetățenii care cer alegeri reale, drepturi și demnitate, împotriva unui regim tiranic”.

Aceasta a adăugat: „Românii știu prea bine cum arată un stat capturat de un dictator. Regimul Ceaușescu a fost ilegitim nu doar prin alegeri falsificate, ci prin violență, cenzură și umilirea sistematică a oamenilor. Venezuela merită același lucru pe care ni l-am dorit și noi: sfârșitul dictaturii și începutul unei vieți normale, în libertate”.

Editor : A.R.