Ambasadorul României la ONU a fost desemnat consilier al Preşedintelui Adunării Generale privind reforma ONU

Ambasadorul României la ONU, Cornel Feruţă, a fost desemnat în funcţia de consilier al Preşedintelui Adunării Generale privind reforma ONU. Ministerul român al Afacerilor Externe (MAE) salută această numire şi consideră că reflectă contribuţia substanţială a ambasadorului român la revitalizarea şi reformarea organizaţiei globale, precum şi profilul consolidat şi recunoscut al României, de susţinător al multilateralismului eficient, având în centru ONU.

Ministerul Afacerilor Externe salută desemnarea, la 3 noiembrie 2026, a Reprezentantului Permanent al României la ONU – New York, ambasadorul Cornel Feruţă, în funcţia de consilier al Preşedintelui Adunării Generale a ONU privind reforma ONU.

Potrivit MAE, în această calitate, ambasadorul Cornel Feruţă va facilita interacţiunea preşedintelui celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale, Khalilur Rahman (Bangladesh) cu statele membre ONU şi cu diverşi actori implicaţi în eforturile de creştere a eficienţei şi eficacităţii organizaţiei.

„Această numire reflectă expertiza profesională şi contribuţia substanţială a ambasadorului român la ONU la procesele vizând revitalizarea Adunării Generale şi reforma organizaţiei globale, precum şi profilul consolidat şi recunoscut al României, de susţinător al multilateralismului eficient, având în centru ONU”, mai arată MAE.

Cornel Feruţă, un diplomat de carieră, este Ambasadorul României la ONU din septembrie 2022.

Potrivit MAE, Feruţă deţine gradul diplomatic de ambasador din anul 2014 şi a exercitat, din ianuarie 2020, funcţia de secretar de stat pentru afaceri globale şi strategii diplomatice în cadrul MAE. Feruţă a desfăşurat o activitate prestigioasă, care a contribuit în mod semnificativ, inclusiv din perspectiva aprecierii sale în plan internaţional, la promovarea şi credibilitatea României.

În perioada 2007 – 2012, a fost şeful Misiunii Permanente a României la Organizaţiile Internaţionale de la Viena

Editor : A.C.