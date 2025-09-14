Live TV

mae inquam octav genea
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
„Trebuie să ne asigurăm că aceste incidente sunt descurajate” Oana Țoiu a discutat și cu omologul german, Johann Wadephul „Avem garanții de securitate din partea NATO și UE” Ţoiu le mulţumeşte miniştrilor de Externe din Suedia şi Cehia

Oana Țoiu a anunțat, duminică la Digi24, că ambasadorul Rusiei la București Vladimir Lipaev a fost convocat la sediul MAE pentru discuții, de la ora 18.00, în contextul în care o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al țării noastre. „Nu ne așteptăm să obținem ceva anume din discuția respectivă, cât să comunicăm foarte clar protestul României”, a adăugat ministra Afacerilor Externe.

Este a doua convocare a lui Lipaev la sediul MAE. El a fost chemat și pe 12 septembrie, pentru a i se comunicat poziţia de condamnare fermă a violării spaţiului aerian al Poloniei de către drone ruseşti. „Partea română a subliniat că, prin gravitate, implicaţii şi anvergură, respectivul incident reprezintă o escaladare fără precedent, precum şi o ameninţare la adresa securităţii cetăţenilor unui stat Aliat şi partener strategic al României”, arată MAE.

„Ambasadorul rus în România este convocat și o să vină în această seară la MAE, la ora 18.00”, a declarat Oana Țoiu, întrebată dacă este chemat ambasadorul rus la MAE, duminică la Digi24.

Întrebată ce se așteaptă să obțină din discuțiile din această seară cu ambasadorul rus, ministra USR a răspuns: „Nu ne așteptăm să obținem ceva anume din discuția respectivă, cât să comunicăm foarte clar protestul României”.

Citește și: Ministrul Apărării: „Piloții au avut aprobarea de a doborî ținta. Au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul”

Chestionat dacă există o linie roșie pe care România a comunicat-o Moscovei și dacă pot fi luate măsuri mai aspre, pe lângă această discuție cu ambasadorul Rusiei la București, Oana Țoiu a replicat: „Sigur că da”.

„Noi lucrăm împreună cu partenerii noștri din unea european, în special la cel de-al 19-lea la pachet de sancțiuni. Și veți vedea, de altfel și reacția câtorva parteneri internaționali în solidaritate cu România astăzi și menționată colaborarea în direcția acestui pachet comun de sancțiuni”, a adăugat ea.

„Trebuie să ne asigurăm că aceste incidente sunt descurajate”

Întrebată dacă MAE e pregătit să expulzeze diplomați ruși de la București, dacă se repetă astfel de incidente, Oana Țoiu a răspuns: „Există mai multe instrumente diplomatice, însă în acest moment principalul lucru pentru noi este să ne asigurăm că întărim colaborare internațională atât în cadrul NATO, cât și în cadrul UE, pentru că primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne asigurăm că aceste incidente sunt descurajate”.

„Într-adevăr, nu este improbabil ca ele să mai aibă loc punctual. Noi suntem pregătiți și alături de de aliații noștri facem și lucrurile necesare pentru a construi deciziile, investițiile care ne sunt necesare pentru a întări și mai departe capacitatea noastră de descurajare și apărare”, a completat ea.

Țoiu a mai spus că este foarte important „să arătăm un mesaj clar că nu este acceptabil pentru noi să intre o dronă rusească în spațiul nostru aerian”.

„Ce este important în această perioadă este să arătăm unitatea, alături de alți membrii Uniunii Europene, de aliații noștri din NATO, pentru că, de fapt, aceste incidente au loc pe întreg flancul estic. De aceea, România este una din țările care a susținut și susține puternic inițiativele de întărire a flancului estic. La nivel diplomatic, noi lucrăm să avem o colaborare foarte bună între noi pentru a ne permite să ne coordonăm inclusiv la nivel diplomat”, a mai precizat ministra de Externe.

Oana Țoiu a discutat și cu omologul german, Johann Wadephul

Chestionată dacă a avut discuții cu reprezentanți NATO, după incidentul de ieri, înainte de a-l convoca pe ambasadorul rus, Țoiu a spus că a informat „ceilalți parteneri pe care îi avem, atât la nivel NATO, cât și la nivelul UE, dar este o decizie tipică care ține de România”.

„Sigur că este în aria așteptărilor și a celorlalți parteneri. Pe de altă parte, este foarte important ca oamenii să știe că sunt în siguranță, ca aliații noștri sunt alături de noi și că inclusiv armata română, echipele internaționale sunt pregătite pentru eforturile necesare de descurajare și apărare. De altfel, tocmai am închis acum o conversație telefonică cu ministrul de Externe al Germaniei. I-am mulțumit pentru prezența celor două avioane, care s-au ridicat și ele de la sol, în efortul comun de poliție aeriană”, a mai precizat ea.

„Este foarte important pentru noi că acest moment, acest lucru este clar, nu doar pentru noi, țările care facem parte practic din flancul estic, dar, așa cum am spus și secretarul general Mark Rutte, este foarte important ca toate țările care fac parte din NATO, toate țările membre ale Uniunii Europene, în ambele cazuri, în acest moment înțeleg importanța protejării flacului estic”, a explicat ministra USR.

„Avem garanții de securitate din partea NATO și UE”

Chestionată dacă a cerut explicit, în numele României, garanții de securitate suplimentare din partea NATO și UE, Oana Țoiu a răspuns: „Avem în acest moment garanții de securitate și din partea NATO și UE, în sensul atât a prezenței NATO pe teritoriul României și a bazelor NATO, cât și a eforturilor comune pe care le facem pentru mecanisme comune de descurajare, așa cum este și pachetul comun de sancțiuni”.

„Ne aliniem la fiecare pas, atât în format NATO, cât și în format UE, pentru a asigura investițiile și deciziile necesare”, a mai spus ea.

Ţoiu le mulţumeşte miniştrilor de Externe din Suedia şi Cehia

Ministra Afacerilor Externe Oana Ţoiu le-a mulțumit omlogului suedez și ceh, Maria Malmer Stenegard şi Jan Lipavsky, pentru mesajele de solidaritate, transmise în urma unei noi „provocări” ruseşti.

„Mulţumesc, Maria Stenergard, pentru mesajul puternic de solidaritate în faţa unei noi provocări ruseşti. Unitatea noastră şi hotărârea rămân cel mai puternic răspuns, iar proiectele europene comune reprezintă cel mai puternic motiv pentru a ne consolida colaborarea”, a scris Oana Ţoiu, pe reţeaua X.

Mesajul a venit după ce Maria Stenegard a constatat că a avut loc o nouă „încălcare inacceptabilă” a spaţiului aerian NATO, scrie Agerpres.

„Suedia îşi exprimă deplina solidaritate cu România, în calitate de stat aliat NATO şi stat membru al UE. Suntem întotdeauna pregătiţi să contribuim pentru a susţine apărarea Alianţei şi consolidarea capacităţii de descurajare", a scris ministrul suedez.

Citește și: Ministrul ceh de Externe, despre drona care a încălcat spațiul aerian al României: Nu cred în „greșelile” Rusiei, trebuie să plătească

Oana Ţoiu i-a mulţumit şi lui Jan Lipavsky pentru mesajul de solidaritate transmis.

„Provocările care vizează state membre UE şi aliaţi din cadrul NATO, inclusiv România, nu ne găsesc niciodată singuri. Măsurile şi deciziile comune ne menţin mai în siguranţă, iar împreună suntem pregătiţi pentru eforturile care urmează, pentru măsurile de descurajare şi apărare, deoarece suntem uniţi şi avem o şansă mai bună de a restabili pacea în regiune”, a scris  ministra de Externe, pe reţeaua X.

Ea a răspuns astfel mesajului lui Jan Lipavsky, postat în cursul zilei de duminică.

„Rusia continuă să provoace. Noaptea trecută, a fost România. Nu cred în 'greşelile' ruseşti. În calitate de aliaţi NATO, rămânem vigilenţi. Rusia trebuie să plătească un preţ concret pentru provocările împotriva NATO. Din acest motiv, Cehia susţine impunerea de noi sancţiuni”, a scris ministrul ceh.

