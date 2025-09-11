Live TV

Amenințări cu ruperea Coaliției, în ședința liderilor de la Palatul Victoria. Problema, alegerile pentru Primăria Capitalei (surse)

Andreea Ghiorghe Data publicării:
ID317365_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan în plenul reunit al Parlament din 1 septembrie pentru asumarea răspunderii Guvernului pe pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare. Inquam Photos / Octav Ganea
Decizii în privința „Anghel Saligny”

Partidul Social Democrat a pus din nou pe masă scenariul ruperii Coaliției de Guvernare. S-a întâmplat în cadrul ședinței pe care liderii au avut-o miercuri seară la Palatul Victoria, când s-a discutat despre alegerile pentru Primăria Capitalei, au declarat surse politice pentru Digi24.ro. Motivul nemulțumirii ar fi posibila candidatură comună PNL-USR pentru București.

Liderii Coaliției de guvernare au discutat miercuri seară, la Palatul Victoria, inclusiv despre alegerile pentru Primăria Capitalei – un subiect care a stârnit tensiuni între PNL, PSD și USR.

Surse politice au declarat pentru Digi24.ro că Sorin Grindeanu a amenințat cu ruperea Coaliției în cazul în care PNL și USR stabilesc un candidat comun pentru București. Social-democrații susțin că o astfel de alianță ar aduce aproape sigur victoria celor două partide.

„Care mai este rostul unei Coaliții, dacă izolezi PSD când îți convine?”, este explicația venită din rândul social-democraților, mesaj transmis și de Sorin Grindeanu în spațiul public în ultima vreme. 

De altfel, liderii Coaliției nu au ajuns la un acord nici în privința datei scrutinului. Inițial, PNL și USR au propus luna noiembrie, însă în discuție rămâne și varianta organizării alegerilor în martie, anul viitor.

Un alt subiect care a stârnit nemulțumiri în Coaliție este împărțirea posturilor de prefect și subprefect din țară, astfel încât împărțirea să fie făcută și cu USR. Potrivit surselor, discuția ar urma să fie tranșată săptămâna viitoare. 

Decizii în privința „Anghel Saligny”

Ședința Coaliției s-a încheiat după aproape două ore de discuții, timp în care liderii Coaliției au decis modificări în privința programului de investiții „Anghel Saligny”. Surse politice au declarat pentru Digi24.ro că, la propunerea ministrului Dezvoltării, s-a stabilit o nouă formulă de alocare a banilor până la înceheierea programului, în 2028. Astfel, primarii și șefii Consiliilor Județene vor putea eșalona unele plăți pe următorii trei ani. 

De altfel, la rectificarea bugetară din această toamnă ar urma să fie plătite facturile restante.

Citește și: Ce a decis Coaliția de guvernare în privința proiectelor din „Anghel Saligny”, după 2 ore de discuții (surse)

