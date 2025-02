Amenințat cu „dezvăluiri” de Georgescu, fostul director SRI Eduard Hellvig spune că acesta „lucrează mult din imaginație”

Călin Georgescu, fostul candidat independent la alegerile prezidențiale, a vorbit despre dezvăluiri privind fostul director al SRI, Eduard Hellvig, duminică seara, în cadrul unei emisiuni la Realitatea TV. Astăzi, într-o postare pe rețeaua X, afirmă că Georgescu a venit cu „niște 'bombe' despre care vrea să lase impresia că sunt rezultat al unei bune cunoașteri despre dedesubturile serviciilor”. „În realitate, d. Georgescu lucrează mult din imaginație și se lasă prea lesne asmuțit, păcălit, trimis la înaintare cu declarații fără substanță reală”.

„Ultimul pe listă e acest personaj Eduard Hellvig, care acum un an și-a dat demisia intrat în PNL. Dincolo de faptul că mai știm și noi mai multe lucruri cu un uriaș teren pe DN1, unde vrea să joace golf cu Klaus Iohannis. Are un teren mare pe DN1 unde intenționează să facă un teren de golf. În plus de atât, folosește toată infrastructura din dotare de la SRI, vă spun ca noutate: mașină, șofer, secretară, infrastructură, case” a declarat Călin Georgescu la emisiunea de duminică seara de la Realitatea TV.

Fostul candidat la prezidențiale a mai spus că: „Demisia este demisie. Toate astea se fac pentru campania electorală. Șeful campaniei electorale la acest personaj care a fost numit și astăzi la PSD este doar Hellvig și sunt undeva niște contradicții. Adică cum folosești tu toată infrastructura din dotare pentru campania electorală? Asta este întrebarea mea publică și de aceea cer imperativ comisiei de control a SRI-ului să facă niște cercetări în sensul ăsta, dar duble și în interior”.

Georgescu a continuat, adăugând: „Sincer vorbind, ar trebui să ia lucrurile foarte, foarte în serios, pentru că sunt probe, sunt poze și știu și ei. Eu doar le-am spus, că altfel n-aș fi spus”.

Reacția lui Eduard Hellvig

Fostul director al SRI, Eduard Hellvig, a reacționat după afirmațiile făcute de Călin Georgescu într-o postare de pe rețeaua socială X, unde a scris că Georgescu a venit cu „niște 'bombe' despre care vrea să lase impresia că sunt rezultat al unei bune cunoașteri despre dedesubturile serviciilor”. El a menționat că „în realitate, d. Georgescu lucrează mult din imaginație și se lasă prea lesne asmuțit, păcălit, trimis la înaintare cu declarații fără substanță reală”.

Hellvig a adăugat că are „tot atâtea terenuri de golf câte porturi maritime are Bolivia. Nu am birou, nu am secretară. Am doar minime măsuri de protecție pe care le au toți foștii șefi de servicii de informații, care au primit, fiecare, amenințări mult mai consistente de-a lungul carierelor”.

„Am doar minime măsuri de protecție pe care le au toți foștii șefi de servicii de informații, care au primit, fiecare, amenințări mult mai consistente de-a lungul carierelor" a mai menționat Eduard Hellvig.

Fostul director al SRI a mai scris, în cadrul postării de pe X, că „nu este vreo noutate cutremurătoare, am mai fost amenințat. Și cât am fost ministru, și de nenumărate ori pe parcursul mandatului de la SRI”. El a adăugat: „Cititorii își amintesc desigur că am fost și reclamat si anchetat de Agenția Națională de Integritate chiar când dețineam funcția de Ministru al Dezvoltării. Alte vremuri, alte lucrări”.

