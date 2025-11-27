Live TV

AMEPIP, agenția care controlează toate companiile de stat, are o nouă conducere, pentru a debloca banii UE. Cine sunt noii șefi

Guvernul a stabilit pe ultima sută de metri cine va conduce Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), după ce numirile anterioare nu au respectat cerințele europene. Decizia vine cu doar o zi înainte de termenul limită care ar fi dus la pierderea a peste 300 de milioane de euro din PNRR.

AMEPIP va fi condusă de Anișoara Ulcelușe, în calitate de președinte, după ce aceasta a câștigat concursul de selecție, iar cele două posturi de vicepreședinte vor fi ocupate de Bogdan-Codruț Stănescu și Oana-Mihaela Petrescu. Deciziile au fost publicate în Monitorul Oficial. 

Cine e Anișoara Ulcelușe

De profesie economist, Anișoara Ulcelușe a deținut mai multe funcții în cadrul Comisiei Europene, inclusiv șefă de unitate la departamentul Grant Management & Amendments Coordination din cadrul European Research Council Executive Agency (ERCEA).

De asemenea, a lucrat anterior în privat pentru Anchor Grup, Zentiva, Deloitte, GSK și Metro Cash & Carry România.

Studi:

  • 1979-1984 – Academia de Studii Economice, Bucureşti – Administrarea Afacerilor şi Comerț;
  • 1993-1994 – Universita Bocconi, Milano: Master - Administrarea Afacerilor (MВА);
  • Sept – dec 1994 – Ecole d’Hautes Etudes Commerciales, Paris – Program de finanţe internaționale (Filiere Finance Internationale Programme, H.E.C.)
  • doctorat în Finanțe la Academia de Studii Economice, București;

Unul dintre vicepreședinți, fost CEO al Blue Air

Oana Petrescu, economist la bază, care va ocupa postul de vicepreședinte al AMEPIP, a deținut mai multe posturi de conducere în companii private, dar a fost și CEO al Blue AIR, în prezent în faliment, în perioada 2019-2022. De asemenea, Petrescu a fost și Chief Operating Officer la BCR între 2006 și 2012. 

Aceasta a absolvit Academia de Studii Economice din București (1987 – 1992), are Studii postuniversitare internaționale în finanțe și domeniul bancar la Universitatea de Științe Sociale (USS), Toulouse (1992 – 1993) și are un doctorat în economie la Academia de Studii Economice, București (1993 – 1998).

Stănescu, demis după un raport al Curții de Conturi

Bogdan-Codruț Stănescu, numit tot pe postul de vicepreședinte al AMEPIP, a ocupat mai multe funcții la stat de-a lungul anilor. Din vara anului 2016 și până în prezent, Stănescu a fost consultant strategie în cadrul Cancelariei BNR. Înainte a fost director în mai multe direcții din Ministerul Energiei, a fost expert divizia achiziții la Nuclearelectrica timp de un an, dar a fost și consilier al miniștrilor Economiei în perioada 2010-2015, inclusiv al lui Mihai Tudose și consilier al unui viceguvernator BNR.

De asemenea, a fost director general la Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE) timp de 7 ani și a fost demis în 2025, la solicitarea ministrului Energiei. Decizia a venit după ce un raport al Curții de Conturi a arătat un prejudiciu de peste 72 de milioane de lei, în mandatul lui Stănescu, după achiziția unor măști.

Conducerea AMEPIP ridică probleme de 2 ani

Asumată drept o reformă în Planul Național de Redresare și Reziliență, operaționalizarea AMEPIP, adică numirea unei conduceri care să respecte cerințele europene în privința experienței profesionale, a ridicat probleme autorităților de la București încă din 2024. 

Prima procedură de selecție a conducerii a fost finalizată la finalul anului 2023, însă noii șefi și-au dat demisia în vara anului 2024 după ce au apărut informații că aceștia nu aveau experiența necesară sau se aflau în conflict de interese. Nici a doua procedură de numire a unei conduceri cu drepturi depline nu a respectat cerințele necesare, astfel că statul român risca să piardă 330 de milioane de euro din PNRR, adică banii aferenți acestui jalon. Termenul limită pentru îndeplinirea reformei era 28 noiembrie 2025. 

