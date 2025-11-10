Ana Birchall, după plângerea penală a CSM împotriva vicepremierului: Oana Gheorghiu poate depune plângere pentru inducere în eroare

Fostul ministrul al Justiţiei Ana Birchall afirmă, luni seară, că vicepremierul Oana Gheorghiu, vizată de o plângere penală formulată de Consiliul Superior al Magistraturii, poate sesiza, la rândul ei, procurorii pentru inducerea în eroare a organelor judiciare. Birchall amintește că doar președintele poate încuviința urmărirea penală a unui ministru care nu e și membru al Parlamentului.

„Doamna vicepremier Oana Gheorghiu poate sesiza, la rândul ei, organele de urmărire penală:

Art. 268 Cod Penal: Inducerea în eroare a organelor judiciare

Sesizarea penală, făcută prin denunţ sau plângere, cu privire la existenţa unei fapte prevăzute de legea penală ori în legătură cu săvârşirea unei asemenea fapte de către o anumită persoană, cunoscând că aceasta este nereală, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă”, a scris, luni seară, pe Facebook, Ana Birchall.

Fostul ministrul al Justiţiei afirmă că, în conformitate cu legea, la solicitarea procurorului general al României, doar preşedintele României poate cere urmărirea penală a unui membru al Guvernului care nu este şi membru al Parlamentului.

„Este adevărat că Parchetul General poate fi sesizat de orice persoană, inclusiv de CSM. Oare ce va face Preşedintele României?! Când Lia Savonea lua cu asalt ÎCCJ, preşedintele a tăcut, deşi putea merge legal, inclusiv la plenul CSM! I-am şi recomandat atunci să meargă la CSM! A refuzat deşi în continuare cred că ar fi făcut bine dacă mergea la CSM şi dădea un mesaj pentru magistraţii oneşti din sistemul judiciar”, a mai transmis Birchall.

Aceasta susţine că „judecătorilor şi procurorilor oneşti le este frică să spună ce presiuni sunt în sistemul judiciar”.

„Aşa cum am tot spus, România are nevoie de o justiţie funcţională care să scoată ţara din ghearele corupţiei organizate şi a politicii furtului”, a mai transmis fostul ministrul al Justiţiei.

Plângerea formulată de către CSM la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu pentru declaraţiile referitoare la pensiile magistraţilor a generat un val de reacţii în mediul online, de la critici pentru magistraţi la susţinere pentru Oana Gheorghiu şi opiniile exprimate.

Anterior, declaraţiile Oanei Gheorghiu la adresa magistraţilor au generat reacţii pro şi contra.

Reprezentanţii Consiliului Superior al Magistraturii au anunţat, luni, că au depus plângere pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare, după declaraţiile Oanei Gehorghiu cu privire la pensiile magistraţilor.

Iulia Motoc, judecător la Curtea Penală Internaţională şi profesor de drept internaţional, fost judecător CEDO, afirmă, luni seară, că jurisprudenţa constantă a Curţii statuează că discursul politic constituie fundamentul unei societăţi democratice, iar exprimarea politică poate include termeni care ”şochează, ofensează sau deranjează”.

„Protecţia este maximă atunci când discursul vizează chestiuni de interes general, guvernanţă, transparenţă sau potenţiale conflicte de interese”, a transmis Iulia Moţoc, adăugând că discursul care incită la ură rasială, discriminare, xenofobie nu se bucură de protecţie.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat că înţelege dificultatea pe care magistraţii o au în a renunţa la veniturile mari de care beneficiază, dar le-a transmis acestora că până acum ”au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit”, iar oamenii raţionali trebuie să înţeleagă această realitate. ”Orice privilegiu îl are cineva înseamnă în partea cealaltă o gaură. Să se gândească ce gaură ar fi pentru ei acceptabilă ca să continue să-şi ia aceşti bani, în termenii ăştia aş discuta deschis cu magistraţii”, argumentează viceprim-ministrul.

Vicepremierul subliniază că banii cu care se plătesc pensiile de serviciu sunt luaţi din alte părţi, de la copii, de la spitale, iar cei care îi primesc ar trebui să se gândească de unde ar fi de aord să se ia fonduri pentru a lise plăti lor veniturile mari.

„Dacă banii ăia trebuie să se ducă la ei pentru că îşi dau sentinţe îi iau de undeva şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând, de la bugetul unui spital care nu are medicamente, banii ăia nu se tipăresc şi vin din aer, vin de undeva. Şi poate că asta nu înţeleg oamenii: că atunci când primeşti privilegii, ca tu să ai privilegii cineva e lăsat în urmă. Poate că ar trebui să ne întoarcem un pic la conştiinţa asta de cetăţeni, să o avem şi să vorbim deschis: orice privilegiu îl are cineva, înseamnă în partea cealaltă o gaură. Să se gândească ce gaură ar fi pentru ei acceptabilă ca să continue să-şi ia aceşti bani. În termenii ăştia aş discuta deschis cu magistraţii, eu nu am acest rol, e pur o părere personală”, a adăugat Oana Gheorghiu.

