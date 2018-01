Ana Birchall este probabil cel mai bogat membru al Cabinetului Dăncilă

Ana Birchall, propusă vicepremier pentru parteneriate strategice în Cabinetul Dăncilă, a fost ministru delegat pentru Afaceri Europene în Guvernul Grindeanu, a fost consiliera lui Mircea Geoană, pe vremea când acesta era ministru de Externe, şi a lui Victor Ponta, când fostul lider al PSD era prim-ministru. Ea are, alături de soţul său, cinci locuinţe, două dintre ele în SUA, investiţii financiare în străinătate în valoare de 23 de milioane de euro, plasamente de 894.710 de lei, 60.272 de euro şi 73.168 de dolari, precum şi 13 conturi şi depozite bancare. Birchall mai deţine bijuterii de 46.000 de euro şi un lingou de aur, potrivit News.ro.

Foto: gov.ro

Ana Birchall s-a născut în 30 august 1973, în oraşul Mizil, judeţul Prahova, şi este căsătorită cu Martyn Birchall, alături de care are un copil. Este licenţiată în Ştiinţe Juridice la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept, în anul 1996 absolvind şi Facultatea de Drept şi Relaţii Internaţionale Nicolae Titulescu, ca şef de promoţie.

Ulterior, Ana Birchall a urmat cursuri de master în Drept la Yale Law School, Yale University, SUA, iar în 2002 a devenit doctor în Drept la Yale Law School.

În 1996, s-a angajat pe postul de Şef Oficiu Juridic la S.C Omniasig S.A, iar în perioada 2002- 2003 a fost avocat la White & Case LLP în New York, SUA. Ulterior, până în 2004, ea a deţinut funcţia de consilier al ministrului Afacerilor Externe Mircea Geoană, după care a fost consilier la Comisia de politică externă din Senat.

Din 2005, este lector universitar la Universitatea “Dimitrie Cantemir” Bucureşti, iar timp de doi ani, între 2008 - 2010, a fost avocat la White& Case LLP Bucureşti.

Imediat după aceea, Ana Birchall a deţinut funcţiile de şef al Grupului de practică în domeniul Restructurărilor Financiare şi Insolvenţă şi a fost avocat la Muşat şi Asociaţii - Restructuring & Insolvency.

Din iulie până în decembrie 2012, social-democrata a fost consilier al prim-ministrului de la acea vreme Victor Ponta. Începând din 2013, ea este membru în Global Advisory Council WeConnect International şi ambasador al ONG-ului Vital Voices, înfiinţat de Hillary Clinton în programul Global Ambassadors. Ana Birchall mai este membru în Comitetul Executiv al Yale Law School Association şi Înalt Reprezentant al prim-ministrului pentru afaceri europene şi parteneriat cu Statele Unite ale Americii (funcţie neretribuită).

În 9 decembrie 2012, Ana Birchall a obţinut primul mandat de deputat, fiind membru în Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, membru în Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru aderarea României în spaţiul Schengen şi preşedinte al Grupului parlamentar de prietenie România- India. La alegerile din 11 decembrie 2016, Birchall a câştigat un nou mandat de deputat din partea PSD Vaslui.

Ea a fost ministru delegat pentru Afaceri Europene în Guvernul Grindeanu şi a asigurat interimatul la Ministerul Justiţiei după demisia lui Florin Iordache din funcţia de ministru.

Activitatea politică şi-a început-o în 2005, când a devenit membru PSD şi secretar executiv pe probleme de tineret şi egalitate de şanse, din 2007 până în 2009 fiind şef al Departamentului de Educaţie şi Cercetare PSD. De asemenea, din 2012 a fost consilier al preşedintelui formaţiunii pe probleme de politică externă, în prezent deţinând şi funcţia de secretar general adjunct (Relaţii Internaţionale) al PSD.

Conform celei mai noi declaraţii de avere, Ana Birchall deţine în Dorna Arini, judeţul Suceava, trei fâneţe cu o suprafaţă totală de 37.894 de metri pătraţi, precum şi un apartament în Bucureşti de 50 de metri pătraţi. Împreună cu soţul său, social-democrata mai are un apartament în Capitală, o casă de vacanţă în Dorna Arini, precum şi o casă de locuit în New Haven, SUA. De asemenea, cei doi mai au un apartament de 180 de metri pătraţi în New York.

Birchall deţine un autoturism Volvo XC 90, bijuterii în valoare de aproximativ 46.000 euro, precum şi un lingou de aur. Ea şi soţul ei au deschise 13 conturi şi depozite bancare în care deţin 199.550 USD, 61.227 de lei, 25.290 euro şi 22.639 de lire sterline.

De asemenea, Ana Birchall are plasamente în titluri de stat, certificate şi obligaţiuni în valoare de 872.084 lei şi 60.272 euro la BCR Erste Bond Flexible, 73.168 dolari (obligaţiuni) la BCR, 22.626 lei la BRD (Fondul Simfonia) şi investiţii financiare în străinătate în valoare de 23 de milioane de euro.

Birchall menţionează şi contribuţia de 20.000 de lei la PSD Vaslui pentru campania electorală, care i-a fost returnată potrivit legii.

Ea are un credit la Washington Mutual SUA, scadent în acest an, cu o valoare la contractare de 153.000 USD şi a avut un credit la Citibank, SUA, scadent în 2017, cu o valoare la contractare de 238.970 de dolari. Social-democrata mai are un card de credit la BCR România de 10.000 de euro.

La venituri, deputatul PSD are declarată indemnizaţia de 76.778 de lei de la Parlament, în timp ce soţul său a avut un venit anual de 108.000 de dolari obţinut dintr-o colaborare. De asemenea, cei doi au obţinut împreună 68.850 de dolari din închirierea unor imobile în SUA. Ana Birchall a mai câştigat 97,51 lei din dobânzi pentru depozite, precum şi 2.887,50 de dolari din încadarea unor cupoane cu titluri de stat.

Social-democrata mai are trecută în declaraţia de avere şi suma de 20.000 de dolari obţinută ca despăgubire în urma procesului pe care l-a avut cu Iosif Buble. Ana Birchall a câştigat procesul pe care i l-a intentat ziaristului Buble, pe care l-a acuzat de denigrare a numelui ei, după ce acesta a publicat pe blogul său, în 2008, un filmuleţ obscen, în care susţinea că protagoniştii erau ea şi un bărbat despre care s-a speculat că ar fi putut fi Mircea Geoană sau Liviu Dragnea.

Birchall a mai câştigat în instanţă despăgubiri de 4.532 lei de la Vremea Nouă SRL şi 180.060 lei de la SCPEJ Dobra, Cosoreanu şi Asociaţii.