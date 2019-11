Ana Birchall spune că a aflat din presă că a fost exclusă din PSD: Nu am fost invitată la ședință să aud „capetele de acuzare”

Fostul ministru al Justiției, Ana Birchall, spune că a fost exclusă din PSD fără să fie invitată la ședința CEx pentru a afla ce i se reproșează și fără să poată răspunde.

„Astă seară, am aflat cu surprindere, din presă, că am fost exclusă din PSD, adică din partidul în care am muncit o viață întreagă, fără ca măcar să fi fost invitată la ședință să aud „capetele de acuzare” și să pot răspunde”, a scris Birchall pe Facebook.

„În ciuda acestei atitudini de neînțeles din partea colegilor mei, nu mă voi dezice de valorile care m-au ghidat pe parcursul întregii mele cariere politice: justiția, profesionalismul, responsabilitatea, valorile europene și euroatlantice. Plec din acest partid cu conștiința curată că am gestionat agendele instituțiilor pe care le-am condus, cu echilibru, seriozitate și profesionalism. Susțin în continuare că valoarea, profesionalismul și cinstea trebuie să primeze în orice funcție din statul român, indiferent de culoarea politică”, a mai scris Ana Birchall.

„Merg cu încredere înainte, înarmată cu multă răbdare și cu credința că în Romania lucrurile se vor așeza pe un făgaș normal”, a adăugat fostul ministru.

CEX al PSD a votat, marți seara, pentru excluderea din partid a Anei Birchall, fostul ministru al Justiției, și a lui Cozmin Gușă. Viorica Dăncilă s-a abținut la votul pentru excluderea lui Birchall, împotriva căreia s-au exprimat 8 membri ai CEX.

