Ana-Maria Ciceală, candidata Sănătate Educație Natură Sustenabilitate (SENS) la alegerile locale parțiale de duminică, a declarat imediat după anunțarea rezultatelor exit-poll care o clasează pe locul 5, cu 6% din voturi, că mesajul său a fost auzit în ciuda sondajelor din campania electorală care au fost folosite pentru a manipula.

„Mulțumesc tuturor celor care ați dat o șansă unui proiect nou într-o lume politică care a rămas înțepenită în ideile altui secol. Pentru noi, una dintre mizele acestor alegeri a fost să punem pe masă subiecte pe care Bucureștiul dar și alte orașe din România le evită de foarte mulți ani”, a declarat Ana Ciceală.

Ea a mai spus că sondajele au observat, „chiar dacă au fost folosite pentru a manipula”, că problemele pe care a reușit să le pună pe agenda publică în campania electorală au fost auzite de bucureșteni și a mulțumit voluntarilor și celor care au votat la alegerile locale parțiale.

Primele rezultate ale exit-poll-ului realizat de CURS-Avangarde pentru alegerile la Primăria Capitalei 2025, cu date culese până la ora 19:30, îl arată pe primul loc pe Ciprian Ciucu, urmat de Daniel Băluță. Pe locul trei se află Anca Alexandrescu, urmată de Cătălin Drulă și Ana Ciceală.

