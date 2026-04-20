Analiză Bloomberg: „Criza din România va alarma investitorii și va crește costurile de împrumut”

România se confruntă cu o nouă criză politică, care va alarma și mai mult investitorii și agențiile de rating, într-un moment în care aceștia au avertizat că este nevoie de stabilitate politică pentru a reduce deficitul bugetar și pentru a evita scăderea rating-ului. Costurile de împrumut vor crește și mai mult, iar România plătește deja dobânzi mai mari comparativ cu țările din regiune, scriu jurnaliștii de la Bloomberg.

România se pregătește pentru noi turbulențe politice, pe măsură ce PSD, cel mai mare partid din coaliția de guvernare, se pregătește să-i retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. Social-democrații îi reproșează premierului Bolojan că a luat mai multe măsuri de austeritate și lipsa comunicării și coordonării în cadrul coaliției cvadrilaterale.

Premierul Bolojan a semnalat că nu va demisiona din funcție, chiar dacă PSD îi va retrage sprijinul. România se confruntă cu posibilitatea prăbușirii coaliției pro-europene de guvernământ care a preluat funcția acum 10 luni, după cea mai mare criză politică din ultimele trei decenii, declanșată de decizia fără precedent de anulare a alegerilor prezidențiale, scrie publicația americană.

Pierderea sprijinului social-democraților înseamnă că premierul Ilie Bolojan va rămâne fără o majoritate parlamentară, ceea ce îl va forța să aleagă între a continua cu un guvern minoritar, a trece în opoziție sau a susține un alt candidat la funcția de premier pentru a restabili alianța, scrie Bloomberg.

Ilie Bolojan și-ar păstra în continuare puteri depline pe parcursul acestei perioade, după numirea unor înlocuitori interimari pentru posturile vacante.

Ilie Bolojan a sugerat într-un interviu, vineri, că este gata să conducă un guvern minoritar atâta timp cât constituția o permite sau până când o moțiune de cenzură va trece în parlament. De asemenea, Bolojan a spus că Partidul Național Liberal va refuza să formeze o altă coaliție.

În acest context, noua criză politică va alarma, probabil, investitorii și agențiile de rating. Acestea au avertizat că stabilitatea politică este crucială pentru a susține eforturile țării de a reduce cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană și pentru a evita scăderea rating-ului de țară. România plătește deja cele mai mari costuri de împrumut dintre țările din regiune, iar obligațiunile denominate în dolari au avut cele mai slabe performanțe pe piețele emergente vineri, din cauza riscului politic crescut, mai scriu jurnaliștii de la Bloomberg.

