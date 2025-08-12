Analiză: Doar 4% din proiectele „Anghel Saligny”, finalizate în 4 ani. Nici jumătate din bani nu s-au decontat. PSD, lider la alocări

În patru ani, autoritățile au semnat contracte cu primăriile și Consiliile Județene, prin programul „Anghel Saligny”, de 45,8 miliarde. O analiză Expert Forum arată că până la data de 30 iunie 2025, Guvernul a reușit să deconteze doar 19,5 miliarde de lei, iar din cele aproximativ 5.000 de proiecte aprobate spre finanțare 4% au reușit să fie duse la bun sfârșit. PSD, cu peste 2.600 de proiecte aprobate, este principalul beneficiar al fondurilor, urmat de PNL și UDMR.

Potrivit Expert Forum, valoarea totală a proiectelor aprobate pe programul „Anghel Saligny”, început în vara anului 2021, este de 53 miliarde de lei, din care s-au contractat 45,8 miliarde de lei. Până la 30 iunie 2025 s-au decontat 19,5 miliarde de lei. Numărul total de proiecte aprobate este de 4.945.

Dintre acestea, 187 de proiecte au fost declarate ca finalizate şi recepţionate, cele mai multe fiind finalizate anul trecut:

2022: 2 proiecte finalizate

2023: 33 proiecte finalizate

2024: 128 proiecte finalizate

2025: 24 proiecte finalizate

La nivel naţional, s-a decontat doar 43% din valoarea totală a proiectelor contractate, însă nu în toate cazurile datele arată că acestea au fost și finalizate.

„Nu este foarte clar care este stadiul real (fizic) de implementare al proiectelor, iar datele declarate de beneficiari par a fi pe alocuri contradictorii. De exemplu, există numeroase proiecte unde stadiul declarat de beneficiari nu se potrivește cu cel al decontărilor. Este foarte posibil ca unii beneficiari să ceară banii doar la final, de unde vine și această discrepanță”, arată Expert Forum.

Este motivul pentru care organizația atrage atenția că „nu e clar cum se pot face calcule precise cu privire la prioritizarea proiectelor din Programul Anghel Saligny, atâta timp cât stadiul declarat al proiectelor, atât cel fizic, cât şi cel financiar, nu este foarte clar”.

Potrivit sursei citate, au fost înregistrate proiecte unde s-a declarat că s-a implementat 5-6% din proiect, dar s-au decontat toţi banii. Dar și proiecte pentru care stadiul declarat este de peste 80%, dar pentru care nu s-a plătit niciun decont.

Cei mai mulți bani s-au decontat pentru asfaltări

Din totalul de 45 de miliarde lei, 28 de miliarde au fost alocate proiectelor de infrastructură rutieră (drumuri și poduri), iar restul de aproximativ 17 miliarde lei au fost alocate proiectelor pentru apă şi/sau canalizare.

PSD, cel mai mare beneficiar. Topul împărțirii politice

Social-democrații au beneficiat de cele mai multe proiecte prin „Anghel Saligny” - 2.606. Dintre acestea, doar 307 au decontat sumele în proporție de 100%, iar 511 proiecte nu au decontat niciun ban.

Liberalii au un total de 1.762 de proiecte și au dus la bun sfârșit, din punct de vedere al decontării sumelor, 298, în timp ce 311 au un decont de 0%.

Topul este urmat tot de un partid care s-a aflat la guvernare până acum, UDMR, care are 366 de proiecte. Aleșii independenți au contractat 60 de proiecte de dezvoltare, AUR 47, iar reprezentanții USR din teritoriu 43 de proiecte.

PSD - 2.606 proiecte

PNL - 1.762 proiecte

UDMR - 366 proiecte

Independenți - 60 proiecte

AUR - 47 proiecte

USR - 43 proiecte

Recent, premierul Ilie Bolojan a anunțat că bugetul alocat programului „Anghel Saligny” este epuizat pentru anul în curs, precizând că doar o treime dintre proiecte mai pot primi finanțare în 2025. Șeful Executivului a mai precizat că doar lucrările avansate vor primi bani (exemplu: drumuri finalizate în proporție de peste 80%) și, în total, doar circa 35% din proiecte vor continua să primească finanțare.

Anunțul i-a nemulțumit pe liderii PSD care au transmis, după ședința de luni a conducerii, că formațiunea nu va mai participa la ședințele Coaliției de guvernare până când nu se va lua și o decizie în privința continuării investițiilor.

Editor : A.G.