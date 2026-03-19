Traian Băsescu a spus într-o intervenție telefonică la Digi24 că înainte de a începe un război, ar fi trebuit să se încerce „cu orice preț” negocieri cu Iranul. „Informațiile sunt contradictorii”, a subliniat fostul președinte. „Aș încerca un stop joc și hai să vedem cum stăm, că s-ar putea ca fostul lider Khamenei să fi lăsat o lege prin care se interzicea dezvoltarea armelor nucleare”, a mai spus Băsescu.

„Se încerca cu orice preț să deschid negocierile cu Iranul, pentru un armistițiu. Cu orice preț! Iranul, cred că după cele de până acum, a înțeles că nu poate să aibă armă nucleară. Informațiile sunt contradictorii. Unii spun că Iranul, de la bombardamentele de anul trecut din vară, n-a mai continuat programul nuclear, iar domnul Trump ne spune că erau cât pe ce să atace Statele Unite. Ceea ce eu nu cred, este o nouă fabulație a chiriașului de la Casa Albă. Nu cred, nu putea Iranul să lovească Statele Unite”, a declarat Traian Băsescu la Digi24.

Întrebat dacă președintele Trump a început războiul degeaba, fără motiv, Băsescu a spus că „este exclus ca Iranul să fi putut să lovească teritoriul Statelor Unite, mai ales în situația în care văd că-n ultima vreme, de unde până nu demult veneau mulți generali care ne spuneau că Iranul deține rachete care pot ajunge până la 3.000 km acum, dintr-o dată, nu mai pot ajunge până în România”.

„Lucrurile sunt controversate”

„Deci lucrurile sunt controversate. Aș încerca un stop joc, și hai să vedem cum stăm. Că s-ar putea, dacă este adevărată informația că fostul lider suprem, cel ucis, Khamenei, a lăsat un document în care spune să nu se construiască arma nucleară. S-ar putea să avem surpriză să constatăm că nu mai evolua programul nuclear militar al Iranului”, a adăugat fostul președinte.

„Mai mult decât atât, mă uitam la declarațiile fostului șef al contrainformațiilor Statelor Unite, Joe Kent, cel care a demisionat acum câteva zile, care spune verde în față că nu era niciun pericol ca Iranul să obțină o armă nucleară în perioada următoare”, a conchis Băsescu.

