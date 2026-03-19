Live TV

Exclusiv Analiza lui Traian Băsescu despre războiul din Iran: „Aș încerca un stop joc și hai să vedem cum stăm”

Data actualizării: Data publicării:
Din articol
„Lucrurile sunt controversate”

Traian Băsescu a spus într-o intervenție telefonică la Digi24 că înainte de a începe un război, ar fi trebuit să se încerce „cu orice preț” negocieri cu Iranul. „Informațiile sunt contradictorii”, a subliniat fostul președinte. „Aș încerca un stop joc și hai să vedem cum stăm, că s-ar putea ca fostul lider Khamenei să fi lăsat o lege prin care se interzicea dezvoltarea armelor nucleare”, a mai spus Băsescu.

„Se încerca cu orice preț să deschid negocierile cu Iranul, pentru un armistițiu. Cu orice preț! Iranul, cred că după cele de până acum, a înțeles că nu poate să aibă armă nucleară. Informațiile sunt contradictorii. Unii spun că Iranul, de la bombardamentele de anul trecut din vară, n-a mai continuat programul nuclear, iar domnul Trump ne spune că erau cât pe ce să atace Statele Unite. Ceea ce eu nu cred, este o nouă fabulație a chiriașului de la Casa Albă. Nu cred, nu putea Iranul să lovească Statele Unite”, a declarat Traian Băsescu la Digi24.

Întrebat dacă președintele Trump a început războiul degeaba, fără motiv, Băsescu a spus că „este exclus ca Iranul să fi putut să lovească teritoriul Statelor Unite, mai ales în situația în care văd că-n ultima vreme, de unde până nu demult veneau mulți generali care ne spuneau că Iranul deține rachete care pot ajunge până la 3.000 km acum, dintr-o dată, nu mai pot ajunge până în România”.

„Deci lucrurile sunt controversate. Aș încerca un stop joc, și hai să vedem cum stăm. Că s-ar putea, dacă este adevărată informația că fostul lider suprem, cel ucis, Khamenei, a lăsat un document în care spune să nu se construiască arma nucleară. S-ar putea să avem surpriză să constatăm că nu mai evolua programul nuclear militar al Iranului”, a adăugat fostul președinte.

„Mai mult decât atât, mă uitam la declarațiile fostului șef al contrainformațiilor Statelor Unite, Joe Kent, cel care a demisionat acum câteva zile, care spune verde în față că nu era niciun pericol ca Iranul să obțină o armă nucleară în perioada următoare”, a conchis Băsescu.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Femeie Moscova
1
Rusoaicele care refuză să facă copii vor fi trimise obligatoriu la psiholog, anunță...
robert cazanciuc digi
2
Robert Cazanciuc îi cere lui Ilie Bolojan să explice refuzul finanțării Cartierului...
Indemnizație de însoțitor 2026. Foto Getty Images
3
Cât este indemnizația de însoțitor în 2026: Ajutorul acordat celor care nu se pot îngriji...
Russian Navy Drill in Black Sea - 18 Feb 2022
4
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja...
Adrian Țuțuianu.
5
Angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical a demisionat. Instituția...
Ronaldinho, 6 euro în cont! Și-a pierdut averea de 125.000.000€
Digi Sport
Ronaldinho, 6 euro în cont! Și-a pierdut averea de 125.000.000€
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Tulsi Gabbard face declaratii
Şefa serviciilor de informaţii americane a refuzat din nou să confirme că Iranul reprezenta o „ameninţare iminentă”
petrolier rusia india
Câți bani a încasat Rusia de pe urma celor două săptămâni de război din Iran: veniturile Moscovei din combustibili fosili
pompa de benzina
Băsescu, despre scumpirea carburanților: Cea mai corectă soluție ar fi ca Guvernul să nu intervină, să lase piața să așeze prețurile
Putin's interpreter
Alegeri în Ungaria: îngrijorări privind rolul fostei interprete a lui Vladimir Putin în monitorizarea scrutinului
Mohammed bin Salman
Mohammed bin Salman și pariul pe Iran. Calculul greșit al prințului ar putea avea consecințe devastatoare pentru Arabia Saudită
Recomandările redacţiei
INSTANT_COALITIE_BUGET_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bugetul, în Parlament: Bani mutați de la magistrați pentru ajutoarele...
Nicușor Dan la Bruxelles
Nicușor Dan, discuții la Bruxelles pentru întărirea apărării UE...
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma.
Câți bani primește județul Ilfov din taxele bucureștenilor: Guvernul...
beirut
Război în Orientul Mijlociu, ziua 20. Insula Kharg, în vizorul SUA...
Ultimele știri
Viktor Orban: „Rusia ar trebui să facă parte din sistemele europene de securitate și energie”
Crucea de pe mormântul lui Ilie Balaci a fost vandalizată. Poliţiştii fac cercetări pentru profanare de morminte
Liderii UE nu au reuşit să-l convingă pe Viktor Orban să renunţe la blocarea împrumutului pentru Ucraina
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în Berbec pe 20 martie. Momentul care schimbă energia tuturor și îi face pe Săgetători să simtă...
Cancan
Cătălin Măruță revine în forță după PRO TV. Mutarea care surprinde pe toată lumea
Fanatik.ro
Lux și opulență pentru naționala României la Istanbul! „Tricolorii”, cazați la un hotel de 5 stele: cât costă...
editiadedimineata.ro
Pariuri pe moarte și război: cum ajung conflictele globale mize pe miliarde de dolari
Fanatik.ro
Apă contaminată cu plumb în școli și instituții publice din România. Medic: ”E greu să-ți dai seama de când a...
Adevărul
Cazul bloggerului pro-Kremlin care a ajuns la psihiatrie după ce s-a întors împotriva lui Putin
Playtech
Ce rol au tetierele: sunt vitale în anumite cazuri, însă puţini şoferi răspund corect la întrebare
Digi FM
Sarmale de post ca la bunica. Rețeta simplă care iese perfect de fiecare dată
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză la CFR Cluj
Pro FM
Enrique Iglesias a topit inimile fanilor cu noua imagine în care apar cei patru copii ai săi: „Familia”. Anna...
Film Now
Uma Thurman dezvăluie de ce a ales să nu se mute la Hollywood: „Cred că este păcat, întotdeauna mi-am dorit...
Adevarul
Monumentul fotbalistului Ilie Balaci a fost profanat. Polițiștii fac cercetări pentru a descoperi autorii...
Newsweek
Pensionarii au pierdut 620 lei la pensie în doar 15 luni. Creșterile de la marea recalculare s-au evaporat
Digi FM
Monica Tatoiu, declarații rare despre fiul ei: „Este frumos și deștept, doar e crescut de mă-sa!” Cu ce se...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Simptomele meningitei care te pot păcăli. 7 boli comune confundate cu infecția mortală care face ravagii în...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Kurt Russell a împlinit 75 de ani, iar Goldie Hawn i-a transmis cel mai dulce mesaj: De 43 de ani împreună...
UTV
Kylie Jenner a întors toate privirile într-o rochie inspirată de Jessica Rabbit