Anamaria Gavrilă a pierdut procesul cu o deputată pe care a exclus-o din partid. Recent, l-a dat afară și pe liderul deputaților POT

Președinta POT, Anamaria Gavrilă, a pierdut procesul cu deputata Monica Ionescu, exclusă din partid în februarie pentru „agresivitate”. După excluderea recentă a liderului deputaților POT, Răzvan Mirel Chiriţă, grupul parlamentar din Camera Deputaților a ajuns la 13 membri și riscă dizolvarea dacă mai pierde parlamentari, pragul minim fiind de 10. La Senat, grupul POT a fost deja desființat în mai.

„Tribunalul București a decis desființarea hotărârii de excludere a deputatei Monica Ionescu din Partidul Oamenilor Tineri (POT). Decizia excluderii fusese luată unilateral de Ana-Maria Gavrilă contrar statutului partidului. Totodată, instanța a obligat POT la plata cheltuielilor de judecată, respectiv taxa de timbru și onorariul avocațial”, a transmis deputata Monica Ionescu, printr-un comunicat de presă.

Aceasta a fost exclusă din partid în februarie, alături de șotul său, după ce au fost acuzați de acte de violență. Radu Ionescu ar fi îmbrâncit o colegă, iar soția acestuia i-ar încurajat comportamentul, a explicat persoana responsabilă de comunicare a Partidului Oamenilor Tineri, pentru Digi24.ro.

„Au adus în POT exact ceea ce respingem: agresivitate, instigare la conflict și lipsă totală de respect pentru principiile democratice” a transmis Anamaria Gavrilă la acea vreme, potrivit unui comunicat.

Liderul deputaților POT, exclus din partid

Recent, președinta partidului l-a exclus și pe Răzvan Mirel Chiriță, la doar o lună după ce fusese numit lider de grup al deputaților POT. Formațiunea susține că deputatul „nu și-a respectat responsabilitățile de membru și parlamentar al POT”.

„Printre motivele principale se numără:

Lipsa implicării în campania electorală pentru București deși este deputat de București și a susținut candidatura partidului.

Neplata cotizației timp de mai multe luni;

Absența sprijinului și a implicării în activitatea partidului;

Neinformarea partidului despre situații care ar putea influența activitatea partidului”, a transmis POT.

Grupul deputaților POT, aproape de dizolvare

După excluderea deputatului Răzvan Mirel Chiriță, în grupul parlamentar al POT mai rămân 13 deputați. Astfel, formațiunea este la limită în privința numărului minim de deputați necesari pentru a constitui un grup parlamentar - 10 deputați - în cazul în care vor mai fi înregistrate plecări în perioada următoare.

Grupul parlamentar al POT de la Senat deja a fost dizolvat, în luna mai, pentru că nu a mai îndeplinit numărul necesar de senatori.

Editor : A.G.