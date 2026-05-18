Anamaria Gavrilă, după discuțiile cu Nicușor Dan: POT va susţine orice formulă pro-occidentală de guvernare

Partidul Oamenilor Tineri va susţine orice formulă pro-occidentală de guvernare, a declarat, luni, preşedintele POT, Anamaria Gavrilă, după consultările cu şeful statului, Nicuşor Dan, de la Palatul Cotroceni.

„Am avut o discuţie constructivă cu domnul preşedinte. Ne-a bucurat deschiderea şi ne-a bucurat intenţia dânsului de a înţelege poziţiile fiecărui partid şi de a încerca să reconcilieze pentru un Guvern stabil. Înţelegem că următorul Guvern trebuie să aibă priorităţi în PNRR, echiparea Armatei şi, bineînţeles, OCDE. Noi am adus în vedere şi faptul că România are nevoie şi de o viziune. Dacă nu ştim unde mergem în 5 - 10 ani, nu avem cum să înţelegem ce fel de Guvern este nevoie. (...)

Noi, POT, credem că aceste orgolii, aceste neînţelegeri şi aceste fărâmiţări în Parlament se pot reconcilia atât timp cât avem o listă de proiecte, la care unii sau alţii pot adera şi susţine. Noi vom susţine orice formulă pro-occidentală şi suntem gata să fim componenta proromânească din această formulă, cei care susţin interesele României şi românilor”, a afirmat Anamaria Gavrilă, potrivit Agerpres.

Ea a adăugat că un viitor Guvern ar trebui să fie unul politic.

„Un Guvern viitor trebuie să fie, însă, alegerea oamenilor. Aşadar, oamenii din viitorul Guvern trebuie să fie cei care au fost aleşi pe listele unui partid. I-am spus şi domnului preşedinte, noi, POT, am fost aleşi de 600.000 de români, suntem aici nu să ne luptăm pentru jucării, suntem aici să ne luptăm pentru o Românie liberă, demnă şi respectată”, a completat Gavrilă.

