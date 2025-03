Anamaria Gavrilă (POT), reacție după ce CCR a respins candidatura lui Călin Georgescu: „Așteptăm decizia lui”

Anamaria Gavrilă, preşedinta POT, a transmis, după ce CCR a decis marți să respingă contestația lui Călin Georgescu la decizia BEC prin care a invalidat candidatura sa la prezidențiale, că „niște judecători, pe conștiința lor, au decis să nu mă lase pe mine și pe alte milioane de români să alegem pe cine ne dorim noi cu adevărat să fie președintele țării”. Ea afirmă că acum așteaptă decizia lui Călin Georgescu în privința candidaturii la scrutinul din luna mai.

„Odată cu anularea ilegală a alegerilor prezidenţiale, un sistem înfiorător şi-a arătat colţii şi devorează din democraţia şi din libertatea noastră, de peste trei luni de zile”, a spus Anamaria Gavrilă pe Facebook.

Ea susține că „sistemul este slab pentru că nu a reușit să ne păcălească să votăm pe unul de-al lor, așa că l-au interzis pe unul de-al nostru”.

„Călin Georgescu a îndeplinit condițiile legale. Și totuși el a fost interzis de niște judecători din BEC și CCR. Libertatea mea de a alege Călin Georgescu nu îngrădea libertatea altora de a alege pe altcineva. Niște judecători, pe conștiința lor, au decis să nu mă lase pe mine și pe alte milioane de români să alegem pe cine ne dorim noi cu adevărat să fie președintele țării.

Acești judecători au creat un precedent extraordinar de groaznic, greu, de ciudat pentru țara noastră. Acel precedent de a judeca pe conștiință. Ce înțelegem noi este că judecătorii din România nu mai judecă pe lege, ci pe conștiința lor.

(...)

Așteptăm decizia domnului Georgescu. Partidul POT și eu am fost luni și am discutat cu dânsul. Noi am făcut o propunere despre care am crezut că e corectă și maximizează șansele în sistemul acesta înfiorător în care trebuie să mai trăim și să-l mai răbdăm, însă decizia rămâne la Călin Georgescu”, a mai spus președinta POT.

Călin Georgescu nu poate candida la alegerile prezidențiale din luna mai, după ce Curtea Constituțională a României a respins marți contestațiile privind decizia Biroului Electoral Central de invalidare a candidaturii sale, a anunțat instituția. Decizia CCR a fost luată cu unanimitate de voturi, fiind definitivă și obligatorie.

