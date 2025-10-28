Anca Alexandrescu și-a anunțat candidatura pentru Primăria Capitalei. „Mai am o ambiție”

Anca Alexandrescu, realizatoare la televiziunea Realitatea Plus, a anunțat marți că va candida pentru funcția de primar al Bucureștiului.

„Am luat decizia să candidez la Primăria Capitalei (…) A fost o decizie grea pentru că vă spun sincer aveam o viață foarte liniștită. Mai am o ambiție: să demonstrez că România și Capitala ei poate să ajungă pe buzele tuturor și pentru lucruri bune, nu numai pentru lucruri rele”, a declarat Anca Alexandrescu, la Realitatea Plus.

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a declarat luni că este foarte posibil ca partidul său să o susţină pe jurnalista Anca Alexandrescu pentru Primăria Capitalei, aceasta „ocupând un culoar foarte apropiat” de cel al formaţiunii politice.

