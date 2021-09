Anca Dragu (USR), președintele Senatului: Mulţi şi-ar dori funcţia mea, dar nu se va întâmpla acest lucru

Preşedintele Senatului, Anca Dragu (USR PLUS), a declarat că nu va demisiona din funcţie, însă a precizat că poate fi demisă în plenul Senatului, cu votul senatorilor PNL şi PSD.

„Sunt foarte mulţi oameni care şi-ar dori funcţia mea, dar nu se va întâmpla acest lucru. Cât priveşte ieşirea de guvernare, USR PLUS nu iese de la guvernare. Vrem să implementăm programul de reforme. Ăsta a fost mărul discordiei. De 8 luni, măsurile pe care noi le-am pus pe agendă au rămas în josul listei şi se trecea la altceva. Pensiile speciale sunt tot acolo, desfiinţarea SIIJ nu s-a întâmplat, este blocată. Legile justiţiei sunt şi ele blocate. O serie de măsuri vitale pentru economia românească sunt blocate la nivelul coaliţiei. Acesta a fost motivul pentru care miniştri noştri au decis să-şi dea demisia (...) Plenul Senatului ar trebui să voteze această demitere a preşedintelui Senatului. Atenţie, este o funcţie cu o încărcătură puternică în statul român şi ar trebui ca PNL şi PSD să îşi dea mâna frumuşel în Parlament şi să mă demită dacă vor să facă acest lucru”, a afirmat Dragu, marţi, la Digi24.

Ea a subliniat că USR PLUS a pledat pentru dialog.

„Întotdeauna am întins mâna dialogului. Din păcate, acest dialog, de 8 luni, a fost unul extrem de deficitar, aşa că ne-am pierdut încrederea în premierul Cîţu, care nu a livrat nimic din reformele pe care noi le-am propus.(...) Am fost foarte fermi în ceea ce priveşte imposibilitatea continuării dialogului cu premierul Cîţu, motiv pentru care şi demisiile miniştrilor USR PLUS. (...) Premierul în acest moment poate semna demiterea acestora (n.r. - a prefecţilor), iar Senatul poate decide demiterea mea, desigur, cu vot în plenul Senatului, aşa cum am fost aleasă în această funcţie”, a adăugat Dragu.

