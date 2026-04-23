Ancheta DNA a generat schimbări la conducerea filialelor PSD Bistrița-Năsăud și PNL Sălaj. Iancu-Sălăjanu s-a „autosuspendat”

Dinu Iancu Sălăjanu, președintele CJ Sălaj. Foto: Facebook
Dinu Iancu-Sălăjanu a decis să se autosuspende din funcția de președinte al PNL Sălaj, pe fondul anchetei DNA în care a fost plasat sub control judiciar, după cum au relatat surse judiciare pentru Digi24. La rândul lui, Radu Moldovan, președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, a demisionat cu o zi în urmă din funcția de președinte PSD Bistrița-Năsăud, locul lui fiind luat de ministrul Energiei, Bogdan Ivan. 

Anunțul cu privire la Dinu Iancu-Sălăjanu a fost făcut printr-un comunicat de presă transmis de PNL Sălaj, la scurt timp după ce a apărut informația că Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar de DNA. Detalii, aici.

„PNL Sălaj informează opinia publică de faptul că domnul Dinu Iancu-Sălăjanu a decis să se autosuspende din funcția de președinte al filialei județene a partidului pe durata procedurilor judiciare aflate în desfășurare”, potrivit PNL Sălaj.

Filiala liberală descrie gestul drept unul „de responsabilitate politică și are ca scop protejarea activității organizației județene, precum și menținerea unui climat de normalitate instituțională”.

„Domnul Dinu Iancu-Sălăjanu va utiliza toate căile legale pentru a demonstra că și-a exercitat atribuțiile cu respectarea legii”, a mai transmis PNL Sălaj.

Autosuspendarea liderului PNL Sălaj vine la o zi după ce un alt lider local vizat de ancheta DNA, de data asta din PSD, a demisionat.

Este vorba de Radu Moldovan, șeful Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, care avea și funcția de președinte PSD Bistrița-Năsăud.

„În urma situației apărute, acesta a decis să își dea demisia din funcția de președinte al organizației PSD Bistrița-Năsăud, pentru a evita orice neclarități sau efecte asupra activității organizației”, transmitea și PSD Bistrița-Năsăud.

Locul lui Moldovan la conducerea PSD Bistrița-Năsăud a fost preluat de Bogdan Ivan.

Reamintim că este vorba de trei dosare în care procurorii au efectuat zeci de percheziții în mai multe județe din țară, dar și în Franța.

Dosarele DNA vizează suspiciuni de corupție în contextul unor achiziții de lucrări publice și suspiciuni de spălare de bani.

Potrivit informațiilor Digi24, în ultimii patru ani, funcționarii publici din cadrul celor două consilii județene ar fi trucat licitații în așa fel încât să fie câștigate de firme de casă.

Procurorii bănuiesc că în schimbul câștigării acelor licitații, s-ar fi plătit comisioane sau s-ar fi dat sume de bani drept mită.

DNA a pus sechestru în valoare de 19 milioane de lei asupra unei firme de construcții care ar fi câștigat licitații publice. 

După audierile care au avut loc în noaptea de 22 spre 23 aprilie, procurorii au reținut și plasat sub control judiciar mai multe persoane, astfel:

  • Șeful CJ Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.
  • Alte două persoane din cadrul CJ Sălaj au fost plasate sub control judiciar pentru 60 de zile.
  • Șase funcționari publici din CJ Bistrița-Năsăud, printre care administratorul județului, Florin Moldovan, și șeful direcției de Drumuri Județene, au fost reținuți. 
  • Alți doi funcționari din CJ Bistrița-Năsăud au fost plasați sub control judiciar.

În cazul lui Radu Moldovan, șeful CJ Bistrița-Năsăud, procurorii au ridicat documente și un laptop din biroul lui.

