Ancheta Rise Project. Cum explică Dan Barna implicarea surorii sale într-un proiect cu finanțare europeană de care s-a ocupat

Liderul USR, Dan Barna, a declarat, marți seara, la Digi24, că nu-și face niciun fel de probleme în legătură cu moralitatea sau legalitatea activității sale din domeniul proiectelor cu finanțare europeană și a explicat cum a ajuns ca sora sa să fie beneficiara unui astfel de proiect.

„Știu că a existat în spațiul public genul acela de solidaritate, domnule, să recunoască că a greșit, că nimeni nu e perfect și dacă a fost o greșeală, asta este, se întâmplă. Pe subiectul că aș fi acordat o parte din finanțare unei structuri de economie socială din care făcea parte și sora mea, era unul dintre antreprenorii respectivi. Doar că Ghidul solicitantului prevedea în mod expres că poate să fie fondator al structurii de economie socială inclusiv beneficiarul și oricine altcineva. Am avut și o corespondență cu autoritățile de management, întrebându-i, practic, conform Ghidului - și multe din celelalte proiecte finanțate pe linia aceea de economie socială au fost chiar beneficiarii fondatori. Eu însumi puteam să fiu. Pentru cei care înțeleg proiectele e o distincție foarte importantă. De-asta spun că și moral sunt foarte liniștit”, a declarat Dan Barna la Digi24.

Reacția vine în urma dezvăluirilor făcute de jurnaliștii de la RISE Project.

Dan Barna a mai spus că nu are niciun fel de îngrijorare în legătură cu activitatea sa din perioada de dinainte de intrarea în politică. „Este o activitate perfect corectă, legală, morală, verificată și de instituțiile române, și de cele europene, n-a existat nicio corecție, n-a existat nicio sesizare de nereguli, sunt foarte liniștit”, a afirmat liderul USR.

Întrebat despre un dosar care ar fi existat la DNA Alba în 2014-2015, el a declarat: „Am auzit acum, în aceste spectaculoase dezvăluiri de campanie, ca să le numesc corect, că a existat și un dosar la DNA. Nu știam despre el, n-am fost citat, n-am primit nicio informare sau notificare despre existența acelui dosar, înțeleg că între timp a și fost închis pentru inexistența faptei, dar nu mi-a fost adus la cunoștință. Am auzit acum că a fost o sesizare a unui beneficiar dintr-un proiect legat de activitățile pe care le-a avut în relație cu Consiliul Județean Alba, nu m-a interesat în mod particular, mai ales dacă am aflat că a și fost închis.

Există în orice proiect - și în proiectele noastre sunt sute, mii de beneficiari mulțumiți - există și oameni nemulțumiți, e dreptul lor să sesiseze, cum e dreptul presei să facă anchete jurnalistice, nu văd nicio problemă de fond”.

Pe de altă parte, Dan Barna a sugerat că ancheta Rise Project cu privire la contractele sale de consultanță se poate să fi fost „generată” chiar de Viorica Dăncilă. El a spus că ancheta a fost „un succes de coordonare mediatică”.

„La cum arată lucrurile, cei de la RISE, chiar în interviu, ne-au spus că au primit din Ministerul Fondurilor (Europene - n.r.) dosarul complet al rambursării mele, că a fost o persoană de bună-credință care le-a transmis tot dosarul, dincolo de răspunsul oficial al ministerului. A plecat dintr-o instituție controlată de dna Dăncilă, a ajuns într-o anchetă jurnalistică, perfect legitimă, evident, s-a întors la o altă instituție controlată de dna Dăncilă... Putem trage concluzia că ar veni dinspre contracandidatul direct pentru turul doi, PSD”, a spus Dan Barna, dar a adăugat că nu are dovezi, ci că este o opinie personală.

Pe de altă parte, Dan Barna a spus că nu împărtășește afirmaţiile lui Andrei Caramitru, membru USR, care lăsat să se înțeleagă că dosarul este fabricat și ar avea drept scop acela de a determina USR să intre la guvernare. „Andrei Caramitru este unul dintre cei 17.000 de membri ai USR. Punctul respectiv de vedere nu reprezintă poziţia partidului sau poziţia mea. Este o poziţie asumată individual”, a subliniat Dan Barna.

