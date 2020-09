Andrei Caramitru: Rezultatele USR-PLUS sunt dezastruoase. Un dezastru de proporții epice care nu poate fi justificat

Andrei Caramitru, fostul consilier al lui Dan Barna, cunoscut influencer în rândurile simpatizanților USR-PLUS, a calificat rezultatele partidului la alegerile locale drept ”dezastruoase”.



”Rezultatele USRPLUS sunt dezastruoase. Cine răspunde ?

Da da știu. Bucuresti, Brasov, Timișoara, Câmpulung, Alba Iulia, Bacău. In total 45 de primari. Wow! Evident ca ma bucur.

Însă - Per total - e un dezastru.

- Scorul politic la nivel National (ăla care contează pentru parlamentare) e sub 9%. Un piculeț doar peste Ponta. Pmp a câștigat mai multi primari in țară. Un dezastru de proporții epice care NU poate fi justificat. Nu poți cădea de la 22 la suta la 9 și sa explici cu tot felul de artificii.

- Și ăla 9% (care vine din câștigurile de orașe) au venit sau din colaborare cu PNL (forțată de PNL sau negociata local) sau prin succes individual al unor candidați excepționali care NU sunt din tabăra Barna/Cioloș”, a explicat Andrei Caramitru pe pagina sa de Facebook.

Acesta a arătat că dacă Nicușor Dan se înscrie în PNL „e sfârșitul USR-PLUS” și le-a sugerat celor de la USR-PLUS să îi ofere noului primar al Capitalei funcția de președinte al partidului, în locul copreședinților Barna și Cioloș.

