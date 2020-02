Andrei Gerea îi cere demisia lui Tăriceanu. Liderul ALDE, la Digi24: Decizia se ia în forurile statutare

Andrei Gerea, vicepreședinte ALDE și șeful organizației București i-a cerut demisia, public, lui Călin Popescu Tăriceanu, susţinând că acesta "contribuie decisiv la disoluţia ALDE". "Suntem un partid liberal, pot să existe şi păreri diverse", i-a răspuns Tăriceanu, într-o intervenţie la Digi24.

"E o voce, suntem un partid liberal. Pot să existe şi păreri diverse.

Deciziile se iau de cei care fac parte din forurile statutare", a spus Tăriceanu, la Digi24.

Replica vine după ce Andrei Gerea a susţinut într-o postare pe Facebook că după alegerile europarlamentare de anul trecut, ALDE și-a pierdut busola, că partidul a intrat pe o pantă descendentă şi că prin acţiunile sale, Tăriceanu contribuie decisiv la disoluția ALDE.

"Deși toate acțiunile noastre au avut ca unic scop proiectul pentru candidatura dlui Tăriceanu la Președinția României, prin deciziile luate acest proiect a fost îngropat și partidul a intrat pe o pantă descendentă. Am rupt alianța de guvernare cu PSD și ne-am avântat în opoziție și într-o aventură politică alături de Pro România (de care am aflat pe Facebook). Ne-am apucat să strângem semnături pentru dl Tăriceanu pentru ca, peste noapte, să aflăm că dl Tăriceanu renunță la candidatura pentru care am ieșit de la guvernare, în favoarea unui candidat din afara partidului. Această soluție nu numai că nu a servit intereselor ALDE, dar a dus și la ratarea proiectului cu Pro România.

Fără prea multe regrete, din nou ne-am avântat, de data aceasta în dărâmarea guvernului PSD și susținerea guvernului PNL.

În doar o jumătate de an, ALDE si dl. Tăriceanu au devenit neloiali atât electoratului, prin ieșirea de la guvernare și renunțarea sa la candidatura pentru prezidențiale, cât și membrilor săi, prin discuțiile cu PSD și Pro România, asta în timp ce colegii noștri ocupau posturi în guvernarea PNL. Astfel, ALDE și dl. Tăriceanu și-au pierdut cota înaltă de credibilitate avută în fața electoratului și a actorilor politici.

Respect cariera domnului Tăriceanu, dar în acest moment domnia sa nu face decât să contribuie decisiv la disoluția ALDE.

Am avut lungi și dese discuții cu ceilalți colegi din ALDE. Aceste discuții au conturat ideea că nu mai putem continua așa, subordonând toate acțiunile noastre politice orgoliilor și impulsurilor de moment.

Am avut discuții și cu dl Tăriceanu, dar fără rezultat.

Astăzi, îi transmit dlui Tăriceanu că este nevoie de o schimbare radicală a atitudinii și acțiunii politice și îi cer să demisioneze de la conducerea partidului și să lase loc cât mai repede unei noi echipe care să relanseze proiectul ALDE.", a scrie Gerea.

