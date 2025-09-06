Andrei Muraru, „rezervat optimist” cu privire la includerea României în Viza Waver; „Ponta şi Simion au adus deservicii profunde”

Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a declarat că este „rezervat optimist” pe tema aderării la programul Visa Waiver. El a mai explicat că nu i-a fost comunicat şi nici nu a văzut vreun document scris care să asocieze anularea alegerilor prezidenţiale din România cu scoaterea României din programul american de scutire de vize. Ambasadorul mai este de părere, pe de altă parte, că Victor Ponta şi George Simion au adus deservicii „profunde” României, pentru „un interes personal meschin”.

Ambasadorul României în SUA Andrei Muraru a fost întrebat în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, dacă există un orizont de timp pentru aderarea României în programul Visa Waiver.

„Nu aş vrea să ofer aici niciun termen, dar pot să vă spun că suntem foarte ancoraţi în acest lucru. Lucrăm zilnic pe acest dosar, avem zilnic întâlniri şi la Casa Albă, şi la Departamentul de Stat şi credem că, dacă va exista o decizie favorabilă României, acest lucru, în mod evident, va reprezenta un atu foarte important pentru facilitarea călătoriilor şi pentru creşterea în definitiv a comerţului bilateral şi a relaţiilor între România şi SUA”, a spus Andrei Muraru, la Prima TV.



De asemenea, ambasadorul României în SUA a mai fost întrebat dacă e optimist că România ar putea fi reinclusă în programul Visa Waiver. „Sunt rezervat optimist”, a răspuns Andrei Muraru.

„În alte contexte, acțiunea lui Simion și Ponta s-ar fi numit trădare de țară”

Ambasadorul României în SUA a vorbit și despre teoria potrivit căreia suspendarea ridicării vizelor de către SUA pentru cetăţenii români a fost cauzată de anularea alegerilor prezidenţiale de anul trecut,



„Acum, evaluări şi... cum să spun, chiar şi intuiţia te poate duce către această concluzie. Însă eu personal, şi spun asta cu foarte multă responsabilitate, nu doar că nu am văzut un document scris care să asocieze anularea alegerilor în 6 decembrie cu scoaterea României din programul american de scutire de vize, dar mai mult, în nicio întâlnire pe care am avut-o şi nu mi s-a părut niciodată că oficialii americani, fie că vorbim de fosta administraţie sau de actuala administraţie, ar fi cumva stânjeniţi să-ţi pună lucrurile verde în faţă, nimeni nu a comunicat acest lucru nici în spatele uşilor închise, cum nu a comunicat-o nici în spaţiul public şi ar fi putut să o facă. Deci aş fi mai degrabă rezervat cu privire la această concluzie”, a răspuns Andrei Muraru.

Diplomatul aminteşte că doi politicieni români – Victor Ponta şi George Simion – au făcut vizite în SUA în acea perioadă, ambii fiind oameni cu funcţii importante pe scena politică românească.

„Acum, avem două personaje care au vizitat membrii administraţiei americane, începând cu alegerile din 5 noiembrie anul trecut, alegerile americane şi aceştia sunt fostul prim-ministru Victor Ponta şi domnul Simion. Dacă - fac doar o speculaţie acum - dacă domnul Victor Ponta, care s-a exprimat public, ca şi domnul Simion, ar fi spus oficialilor americani că... care era în momentul acela consilier al primului ministru în funcţie şi a fost prim-ministru a României, iar celălalt era preşedintele celui mai mare partid de opoziţie, dacă aceşti doi oficiali români vin şi spun că în România s-a dat o lovitură de stat, în mod evident că un oficial american, oricare ar fi el, ar fi cel puţin debusolat în faţa tezelor unui ambasador versus în faţa tezelor acestor doi domni. Deci, ar fi foarte interesant de ştiut care a fost, în definitiv, poziţia domniilor lor cu privire la ceea ce s-a întâmplat în România şi nu doar care a fost poziţia, ce au comunicat oficialilor lor pe care i-au întâlnit”, a afirmat Andrei Muraru.

Ambasadorul crede că cei doi au adus deservicii „profunde” României prin luările lor de poziţie în raport cu administraţia de la Washington.

„Aceşti doi domni au adus de servicii profunde României pentru că în alte contexte şi în alte timpuri acţiunea lor s-ar fi numit simplu trădare de ţară. Pentru un interes personal meschin, pe unul l-am văzut ulterior candidând la alegeri, pe altul l-am văzut candidând la alegeri şi luând voturile domnului Georgescu, au făcut foarte mult rău României şi dacă nu vom sancţiona vreodată asta, măcar să ştim care a fost întreaga poveste”, mai e de părere Andrei Muraru.

Ambasadorul admite că decizia de scoatere a României din programul de ridicare a vizelor pentru SUA a fost una „excepţională, care nu se regăseşte în istoria acestui program din 1986, de când această legislaţie a fost votată în Congres”.

„Nu a mai existat niciodată o ţară care să fie desemnată şi care să fie revocată înaintea intrării efective în program”, mai spune Muraru, arătând că două ţări au fost scoase din program după ce fuseseră incluse, excluderea având drept cauză că un număr mare de cetăţeni intraţi cu vize au rămas ilegal pe teritoriul SUA.

Raportul Departamentului de Stat al SUA cu privire la situaţia drepturilor omului în 2024 în România, făcut public la jumătatea lunii august, consemnează că anularea alegerilor prezidenţiale a fost văzută ca „o restricţie nejustificată a libertăţii de exprimare politică” şi contestă o operaţiune de interferare a Rusiei prin intermediul reţelelor sociale afirmând că „observatori independenţi au sugerat că acea campanie în cauză de pe reţelele sociale a fost o activitate electorală organică a unui partid politic românesc”. De asemenea, printre problemele semnificative în domeniul drepturilor omului se numără cele care ţin de buna funcţionare a unei prese libere şi sunt consemnate unele deficienţe în apărarea drepturilor lucrătorilor, protecţiei copiilor, precum şi o creştere a cazurilor de antisemitism.

În luna ianuarie 2025, Administraţia Biden, aflată atunci în ultimele zile de mandat, a anunţat includerea României în programul Visa Waiver (VWP), care permite cetăţenilor străini să călătorească pe teritoriul SUA, în scop turistic sau de afaceri, timp de 90 de zile, fără viză. A fost fixată atunci o perioadă de tranziţie de trei luni, astfel SUA ar fi trebuit să ridice vizele pentru români de la începutul lunii aprilie. Tot în luna ianuarie, la Casa Albă a revenit Donald Trump (ales în noiembrie 2024). Noua administraţie americană a impus o politică anti-migraţie mult mai restrictivă. Prin urmare, România a fost exclusă din Programul Visa Waiver. „Având în vedere accentul pus de această administraţie pe securitatea frontierelor şi a imigraţiei, Secretarul Securităţii Interne a decis, în consultare cu Secretarul de Stat, să anuleze desemnarea României în cadrul VWP cu efect imediat”, a anunţat Departamentul pentru Securitate Internă al SUA.

