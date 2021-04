Andrei Muraru, viitorul ambasador al României în SUA, e încrezător că vizele vor fi ridicate până la sfârșitul mandatului lui Iohannis

Andrei Muraru, propus ambasador al României la Washington, a primit aviz favorabil, miercuri, din partea parlamentarilor din comisiile reunite care se ocupă de politică externă și de românii din afara granițelor. La audieri, Andrei Muraru s-a declarat încrezător că până la sfârșitul mandatului președintelui Iohannis (în 2024 - n.r.), românii vor putea călători în Statele Unite fără a avea nevoie de viză.

„România este aspirantă de 16 ani la acest program (Visa Waiver - n.r.). Cunoaștem bine vulnerabilitățile interne pe care le avem și, în același timp, limitele cauzate de prevederile legale inflexibile în vigoare din SUA. Vom ști curând mai multe despre cauzele care determină refuzul anumitor cereri pe care cetățenii români le fac pentru vize de scurtă ședere în Statele Unite și vom iniția o campanie publică de informare, așa cum a anunțat deja ministrul Bogdan Aurescu. Avem nevoie de asemenea de o soluție creativă la nivel de Congres pe care, sunt convins, că o vom găsi. Sunt astfel încrezător că, până la finalul mandatului Președintelui Iohannis, românii vor călători în SUA fără viză”, arată Andrei Muraru, într-o postare pe Facebook în care explică ce le-a spus parlamentarilor la audierile de miercuri.

Includerea în Visa Waiver nu depinde de președintele român, nici de cel american și nici măcar de Congresul SUA, cel care aprobă includerea unei țări în Visa Waiver, ci de românii înșiși: înainte de toate, rata de respingere a celor care solicită viza de SUA nu trebuie să depășească 3 la sută, or deocamdată suntem departe de această țintă.

Pentru a fi inclusă în programul Visa Waiver, care presupune călătoria în SUA fără obligativitatea de a obține în prealabil o viză, o țară trebuie să aibă o rată de refuz a vizelor de până la 3 la sută. Or, România are, în acest moment, are o rată de refuz a vizelor de peste 10 la sută.

„Dacă putem să identificăm exact sau cât mai exact care sunt motivele acestor refuzuri, putem să calibrăm și campania de informare publică pe care intenționăm să o declanșăm în perioada următoare, în așa fel încât să creștem gradul de conștientizare a cetățenilor români cu privire la șansele pe care anumite cereri le au atunci când depun o cerere de viză. Sigur că această scădere a ratei de refuz nu depinde de autoritățile române, în principal, dar ceea ce putem să facem, împreună cu partenerii americani, este să creștem acest grad de conștientizare, plecând, în mod concret, de la rațiunile pentru care anumite cereri sunt refuzate”, a declarat Bogdan Aurescu într-un interviu pentru Digi24. În acest scop, a fost creat în noiembrie anul trecut un grup de lucru comun cu SUA.

Andrei Muraru: Avem nevoie de mai multă prezență SUA în România

Andrei Muraru, care ocupă din 2014 funcţia de consilier prezidenţial, şef al Departamentului Relaţii cu Autorităţile Publice şi Societatea Civilă, spune că o altă prioritate a mandatului său de ambasador va fi creșterea prezenței militare americane în România, pe care o consideră „primordială”.

„Avem nevoie de mai multă prezență SUA în România: pe uscat, în aer și pe mare”, arată Andrei Muraru în postarea pe Facebook în care explică ce priorități și-a stabilit pentru viitorul său mandat de ambasador.

„Creșterea prezenței militare americane în România este primordială. La fel și sprijinirea obiectivelor României legate de implementarea prezenței înaintate a NATO pe Flancul Estic. Pentru noi, prezența trupelor americane în România este complementară prezenței NATO înaintate. Avem nevoie de mai multă prezență SUA în România: pe uscat, în aer și pe mare. Nu există îndoieli că România a fost perfect loială alianței NATO, în crizele momentului, iar din 2016, odată cu pactul politic inițiat de Președintele Klaus Iohannis, putem spune, fără să greșim că, pentru noi, ancorarea în civilizația occidentală nu mai înseamnă doar valori comune, ci trece și prin investițiile în securitate. În plus, militarii români și americani au luptat umăr la umăr în ultimii 20 de ani în numeroase teatre de operații. O prezență mai mare a SUA în România ar fi un mesaj în sine cu privire la angajamentul puternic al Washington-ului față de securitatea la Marea Neagră. Este, de asemenea, foarte relevantă această suplimentare de trupe și echipamente din perspectiva descurajării”, arată Andrei Muraru.

„Administrația Iohannis, pe care am avut onoarea să o servesc vreme de aproape 7 ani, a consolidat temeinic această relație cu SUA.

Anul acesta se împlinesc 10 ani de la adoptarea documentului politic ce stă la baza cooperării actuale cu SUA, iar la anul vom marca un sfert de veac de parteneriat strategic”, argumentează Andrei Muraru.

Un milion de români în SUA

Un alt obiectiv prioritar al mandatului său de ambasador al României în SUA va fi, spune Andrei Muraru, sporirea investițiilor americane în România. Securitatea rețelelor 5G, sectorul nuclear civil, digitalizarea sau sănătatea sunt câteva dintre domeniile de interes pentru cooperarea bilaterală.

„Companiile americane și românești sunt perfect compatibile, iar investitorii americani încep să considere România un loc bun pentru investiții. Un clasament recent al BNR plasează SUA pe locul 5 în topul investițiilor străine directe (după investitorul final), cu o valoare a investițiilor de 5,8 miliarde euro. Suntem departe de potențial, dar avem perspective bune: în ianuarie 2021 avem o creștere a schimburilor comerciale cu peste 50% față de aceeași lună a anului precedent. Amintesc de asemenea câteva dintre domeniile în care ne vom concentra eforturile pentru cooperarea economică: securitatea rețelelor 5G, sectorul nuclear civil, digitalizarea sau sănătatea”, menționează Andrei Muraru.

Nu în ultimul rând, pentru dezvoltarea relației bilaterale un rol important îl poate avea comunitatea românească de peste Ocean. De aceea, România are în vedere extinderea rețelei consulare, dar și o politică de a apropia comunitatea de români din SUA, care, conform unor estimări MAE, se ridică la un milion de persoane.

„Un recensământ din 2015 arăta că aproape 470.000 de persoane din SUA şi-au declarat originea română, la care se adaugă aproape 170.000 de rezidenți. Totuși, noi estimăm că acest număr este considerabil mai mare, în jur de 1 milion de persoane. Cea mai bună manieră în care statul le poate recunoaște contribuția românilor din afară este să se pună, în mod concret, în slujba lor. Ne gândim la noi instrumente (extinderea rețelei consulare e o certitudine) și o politică abilă de a atrage, de a apropia comunitatea de români către sprijinirea și promovarea intereselor României”, spune Andrei Muraru, viitorul ambasador al României în SUA.

Actualul ambasador al României la Washington, George Maior, aflat la post din 2015, va fi trimis ambasador în Iordania.

