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Exclusiv Angajarea răspunderii propusă de PSD: Comasarea localităților mici nu poate fi făcută „în birou”, atrage atenția Kelemen Hunor

Data publicării:
Hartă România
Foto: Profimedia
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Kelemen Hunor a declarat, luni, în exclusivitate la Digi24, că reforma administrativ-teritorială şi a administraţiei, pentru care PSD cere angajarea răspunderii Guvernului, este necesară, dar trebuie „făcută cu cap”. Liderul UDMR a atras atenția că sunt două direcții diferite care necesită măsuri diferite.

„În ceea ce privește instituțiile centrale, agențiile guvernamentale și multe alte lucruri, noi am mai discutat când guvernam împreună și da, trebuie făcut, trebuia făcut mai repede, trebuie făcut. Și acolo nu trebuie să ceri aprobarea nimănui, tu ca guvern poți să faci.

Când vorbim de localități, când vorbim de reforma administrativă, acolo în primul rând ar trebui să faci un referendum. Ar trebui să faci niște analize, ar trebui să ții cont de viața comunităților respective. În perspectiva comunității maghiare mai este ceva în Carta la care și România e parte, a administrației locale, nu poți să schimbi raportul etnic prin comasări sau prin desființări de comune sau de localități”, a declarat Kelemen Hunor la Digi24.

Liderul UDMR a subliniat că de foarte multă vreme este nevoie de o reformă administrativă.

„Prima dată, Cozmâncă era ministrul Administrației când s-a vorbit de reformă, am văzut primul proiect în biroul lui Cozmâncă acum foarte, foarte mulți ani”.

În același timp, Kelemen Hunor a atras atenția că sunt multe lucruri de care trebuie ținut cont, atunci când vine vorba despre reforma în teritoriu.

„Trebuie să ții cont de o grămadă de chestii, nu poți să faci într-un birou, prin asumare, zic eu. Dar e o intenție politică, trebuie să vedem, aici se vorbește de localitățile mici... Trebuie să ții cont de geografia țării. Dacă te duci în Munții Apuseni ca să aduni o comună ca să aibă peste 1.500 de locuitori spre 3.000, 4.000, 5.000, trebuie să mergi pe o rază de 70-80 de kilometri. Săptămâna trecută am mers pe acolo și știu, cunosc zona foarte bine, cunosc România relativ bine, zic eu, că de când sunt în politică am umblat în toate zonele des”, a declarat politicianul.

Pe de altă parte, reforma instituțiilor guvernamentale se poate face repede, consideră liderul UDMR.

„Acolo, chiar într-o lună de zile, poți să iei o decizie, decizia poți să o iei într-o zi și decizia politică poate fi transformată în asumare, în lege, în ordonanță de urgență, în ce vrea Sorin Grindeanu”.

În concluzie, UDMR nu se opune comasării, dar trebuie văzute detaliile, astfel încât reforma administrativă să fie făcută „cu cap”, a conchis Kelemen Hunor.

Editor : Ș.R.

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